Fallece actor de Televisa; estaba enfermo de cáncer y en la quiebra

El actor de Televisa, Rodrigo Ruiz había pedido ayuda económica para enfrentar el cáncer con un tratamiento.

Rodrigo Ruiz, actor de la telenovela Imperio de mentiras, falleció luego de una larga lucha contra el cáncer de colon, enfermedad que anunció que padecía en 2021.

Fue la ANDA la que así lo informó este 6 de septiembre a través de redes sociales con un sentido mensaje.

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete Rodrigo Ruiz, actor de teatro y televisión, quien además tuvo una importante carrera como jefe de reparto de grandes producciones televisivas como Imperio de mentiras y la nueva versión de Cuna de lobos. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”, comentaron.

Se sabe que en 2021, el actor compartió con el público su diagnóstico de cáncer de colon y solicitó ayuda: “Después de una semana de incertidumbre y muchos estudios, llegó una de las peores noticias de mi vida, sentía que el mundo se me venía encima al saber que un cáncer de colon con metástasis estaba ya en mi cuerpo”, dijo.

Y agregó: “Después de un gran proceso de aceptación y sanación personal, pues el enojo, la impotencia y la vulnerabilidad que siento siempre están presentes, ahora soy yo quien pide ayuda, y quisiera contar contigo como parte de esta esperanza de vencer al cáncer y no interrumpir mi tratamiento por falta de recursos”.

En agosto de este año, Ruiz celebró su último cumpleaños y ahí señaló que continuaba luchando contra el cáncer: “Feliz cumpleaños a mí, a dos años de combatir por mi vida, no me queda más que darle gracias a Dios, a nuestra madre y al niño Dios de Praga, por no soltarme de su mano. Vamos por vida”, indicó.

El actor celebró su último cumpleaños en agosto y estaba optimista a vencer el cáncer / Instagram

Ante su fallecimiento, compañeros como Angelique Boyer se despidieron de él diciendo: “Descanse en paz querido Ro”.

Más actores de la televisora mencionaron “esta noticia duele mucho. Vuelta muy alto mi querido, Ro”, dijo Oka Giner. Cecilia Gabriela comentó: “¡Lo lamento tanto Rodrigo! ¡Luchaste tanto! Te abrazo y rezaré por ti y tu familia, agradecida contigo por los momentos clave vividos juntos. Dios te acompañe”.