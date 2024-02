Falleció Tina Galindo y Daniela Romo lloró su partida; los 5 chismecitos de la semana

Esta semana hubo de todo un poco en los espectáculos. Entérate de los cinco momentos más importantes de estos últimos días por si te las perdiste.

Falleció Tina Galindo

El pasado 30 de enero se dio a conocer el fallecimiento de la productora de teatro y televisión, Tina Galindo a los 78 años por un paro respiratorio, según el comunicado oficial. Sin embargo, se dijo en un inicio que había sido por complicaciones de Covid-19, mismo que le había sido detectado una semana antes de su partida.

Tina Galindo fue productora de teatro y televisión, así como representante de algunos artistas como Daniela Romo.

Tina Galindo y Daniela Romo. / Facebook

Galindo dedicó su vida al teatro. En dicha industria impulsó la producción de obras protagonizadas por las estrellas de la televisión. Recientemente produjo las obras ‘Mamma mia’, ‘Blindness’ y ‘Network’.

Famosos acudieron a darle el último adiós, incluida su inseparable Daniela Romo. La cantante rompió en llanto al hablar públicamente de la partida de su gran amiga y manager.

“Honrar lo que ella me enseñó. Recorrer los caminos que ella me guió y todo lo que me regaló en la vida. Lo importante es que se queda en el corazón de muchas personas. Especialmente en mí, porque es el ser que me dio el ser, sin parirme”, comentó considerando también que Dios la bendijo al “cruzar su camino” con el de la productora.

Christian Estrada fue el primer eliminado de ‘La casa de los famosos’; Ferka reaccionó

Esta semana sucedió la primera eliminación de ‘La casa de los famosos’ en su cuarta temporada.

Clovis, Christian Estrada, Alfredo Adame, Rodrigo Romeh y Thali García eran los nominados pero el público decidió que el primer eliminado fuera el ex de Ferka.

Sin duda los problemas de Christian con su paternidad le jugaron en contra en el reality y terminó por salir.

Ferka vivió momento traumantes al lado de su expareja Christian Estrada. / Francisco Mancera

Mira: Así reaccionó Ferka a la eliminación de Christian Estrada de ‘La casa de los famosos’

Así que los fans no podían esperar a ver la reacción de Ferka ante la salida de Christian, pero el único mensaje que dejó en sus redes sociales fue, “jajaja amo a todos con el reporte Joaquín”.

Cabe recordar que, a un día de que los participantes ingresaron a la casa, Christian Estrada dio de qué hablar, ya que rompió en llanto, luego de que recordó a su hijo, pues no lo ha podido ver desde hace mucho tiempo, debido a la manutención que no ha pagado.

El famoso expresó que no pagaría una cantidad de 70 mil pesos para poder ver a su hijo, ya que es lo que Ferka le exige para poder convivir con él. Aseguró que ¡no le gusta que le pongan precio a su bebé!

Belinda lanza su tiradera a Nodal

Belinda también acaparó los reflectores esta semana al lanzar ‘Cactus’ su primer tema con el que regresó a la música y lo hizo bajo el género de corrido bélico y no como una canción pop como lo esperaban sus fans.

Sin embargo, ‘Bélika’ como ahora se hace llamar la cantante, sorprendió no solo al incursionar en un nuevo género sino también con la letra de la canción y su video oficial porque se trata de una tiradera para su exprometido, Christian Nodal.

Entérate: Belinda: Todas las referencias de su tiradera a Nodal: “¿De qué te sirvió tatuarte mis ojos?”

En la letra incluyó indirectas de su relación y hasta hizo ver que hubo una infidelidad, además de que no era bien tratada por él.

Inmediatamente los fans querían saber la reacción de Nodal pero él solo aprovechó la oportunidad para promocionar su canción con Peso Pluma.

Siguen los cambios en Imagen Televisión

Hace unos días Alex Kaffie dio a conocer que Verónica Toussaint, conductora del programa ‘¡Qué chulada!’ De Imagen Televisión había sido despedida al terminar una de las emisiones.

En su información también dijo que en la televisora habrían advertido que seguiría otra conductora y esta semana el mismo periodista indicó que una conductora de ’Sale el sol’ fue despedida.

Hany Portocarrero, una de las conductoras recién llegadas al matutino fue la siguiente en salir de la televisora. “Ni se lo esperaba, pero a la conductora de ’Sale el sol’, esta mañana, le dieron las gracias. Sí, sorpresivamente al final del programa le dijeron ‘hasta aquí llegaste mi amor’”, dijo, el periodista de espectáculos.

Hany Portocarrero en Sale el sol / YouTube

Checa: ¡Corren a conductora de Sale el sol! Ella fue la siguiente; Imagen Televisión sigue haciendo cambios

Según Kaffie, su salida “se debe a los bajísimos ratings de ‘Sale el sol’ y a que el respetable, es decir, los televidentes, no hicieron química con ella”.

Para este miércoles, Hany ya no apareció en las pantallas y en su lugar se presentó Kati Zaragoza que antes hacía apariciones especiales en el programa, pero también es parte de la nueva plantilla llegada en septiembre.

Carlos Rivera no soporta a los amigos de su esposa

En nuestro Martes de TVNotas te contamos que Carlos Rivera no soporta a los amigos de Cynthia Rodríguez de ‘VLA’.

Resulta que Carlos les hizo el ‘fuchi’ en el bautizo de su hijo y ni a su mesa se acercó. Además, los amigos de Cynthia sabrían muy bien esta situación y por eso nunca le piden fotos.