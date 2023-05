Familia de Julián Figueroa festejará el cumpleaños de su hijo; esto se sabe

Ime Garza a pesar del dolor por el que están pasando le organizó una pequeña fiesta a su hijo por su cumpleaños.

Tras la muerte de Julián Figueroa, Imelda Garza será quien se encargue de tiempo completo del pequeño hijo que tuvieron durante su matrimonio, aunque Maribel Guardia mencionó que se encargará de él hasta que decidan que es momento de rehacer su vida, y aunque le duela, lo aceptará.

Ahora a través del programa del Chisme No Like, Federico Figueroa, hermano de Joan Sebastian reveló algunos detalles sobre la reunión que se hará al hijo de Julián a pesar de que todos se encuentran viviendo con el duelo.

“Estamos invitados la familia cercana al cumpleaños del niño, gran parte del proceso es eso saber que ya no está con nosotros, pero dejó cosas bonitas, como es su hijo y como su recuerdo tan bonito que tan buen ser humano que fue Julián así lo recordemos y el aceptar la pérdida de un ser querido”, comentó.

El hijo de Julián Figueroa podría heredar porcentaje de la herencia de Joan Sebastian / Instagram: @julian_f.f

Federico mencionó que siempre creyó que su sobrino tenía bases muy sólidas para ser un gran artista: “Fíjate que fue un artista como todas las carreras sólidas tarda un poquito más, no es tan bueno que a los cantantes y a los artistas le lleguen tan rápido el éxito, porque ves que cuando llega rápido el éxito porque la caída es más fuerte. Yo creo que era un artista con bases buenas tocaba la guitarra, cantaba, componía muy bien, actuaba, era muy completo”, dijo.

También el tío de Julián Figueroa confesó que desconoce si dejó un testamento, sin embargo, él cree que no debido a que era muy joven para morir: “Yo no soy licenciado y no sabría decirte mucho, pero si te puedo decir que lo más seguro y lo que tiene que ser es que pasen a manos de su hijo. La verdad no creo, no sabría decirte, pero la verdad no creo porque era muy joven”, detalló.

Llega una piñata a la casa de Maribel Guardia

Además, el programa de YouTube dio a conocer que un reportero de ellos se encontraba afuera de la casa de Maribel para ver el movimiento en este día tan importante para ellas.

En ese sentido se pudo ver que llegó un repartidor con una piñata de dragón y a pesar de que no sabía para quién era mostró una fotografía en la que se puede ver que la pidió Ime Garza, la viuda de Julián Figueroa.

Hasta el momento no hay más detalles sobre la pequeña fiesta que organizaron Ime Garza y Maribel Guardia para el pequeño, sin embargo, se espera que compartan algunos detalles en redes sociales.