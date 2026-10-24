Famoso actor descubre incesto en su familia, ¿cómo se enteró? “Es una locura” FOTO

Desafortunadamente en el mundo del entretenimiento, también han trascendido inexplicables noticias de relaciones entre familiares, como el caso del influencer que por conseguir más seguidores, besó a su hermana de manera apasionada.

Así como ese caso hay muchos, y el que hoy te platicaremos tiene como protagonista a una de las estrellas infantiles más importantes de la industria del entretenimiento, ¿qué dijo sobre el incesto en su familia? Te compartimos todos los detalles.

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¿Quién es el actor de Disney que habló del incesto en su familia?

Se trata nada más y nada menos que de los famosísimos gemelos Dylan y Cole Sprouse, conocidos por su papel en ‘Zac y Cody gemelos en acción’. Aunque específicamente el que habló de ese tema fue Dylan.

En su más reciente visita al pódcast Wildmen, Dylan aseguró entre bromas que él y su hermano gemelo eran ‘hijos del incesto’ y qué el se había dado cuenta de esto luego de ponerse a investigar en la historia de sus antepasados.

Dylan Sprouse habla de su familia / Redes sociales

De acuerdo a lo dicho por el actor, se apoyó con un programa de genealogía llamado Ancestry, con el que empezó a conectar y reconocer las líneas de familiares tanto paternos como maternos, hasta que se dio cuenta de que durante la Fiebre del oro en California, ambas familias se casaron y separaron varias veces, provocando uniones entre consanguíneos de alguna manera.

Dylan y Cole Sprouse hablan de su familia / Redes Sociales

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¿Por qué Dylan Sprouse sospechó que había algo raro en su genealogía?

Según lo revelado por el actor, la ‘espinita’ de que algo podría estar pasando en su árbol genealógico empezó cuando se dio cuenta que los tíos de su papá eran gemelos idénticos, algo bastante extraño pues hasta ese momento, él sabía que los gemelos solamente se daban en la familia de su madre, así que decidió empezar a investigar.

“Siempre pensé que los gemelos idénticos, o los gemelos en general, solo venían de la familia de mi madre. Tuvimos siete pares de gemelos en cuatro generaciones. ¡Es una locura! (…) ¡Y la razón por la que tenemos tantos gemelos es porque somos de la misma familia!” Dylan Sprouse

Dylan Sprouse y Cole Sprouse en ‘Zack y Cody gemelos en acción’ / Redes Sociales

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¿Cómo reaccionó el hermano gemelo de Dylan Sprouse ante la inesperada noticia de incesto en su familia?

Dylan confesó en la misma entrevista, que por supuesto estaba ansioso por contarle a su hermano gemelo, Cole, el descubrimiento que acababa de hacer, por lo que de inmediato, llamó a su gemelo para decirle “somos hijos del incesto”.

Inesperadamente, al escuchar lo que su gemelo estaba diciendo, Cole Sprouse se quedó sin palabras, y sin querer revisar ninguna prueba ni saber más del tema, le colgó el teléfono a Dylan. Según se tiene entendido, hasta el momento no ha hecho más comentarios al respecto, ¡estamos seguros que se quedó sin palabras!

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