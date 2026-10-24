Famoso actor de películas es acusado de estafa millonaria: ¿irá a la carcel? Esto se sabe

A pesar de que parece que viven dentro de una eterna película, lo cierto es que los actores de Disney tienen luchas diarias, como la querida actriz de ‘La Sirenita’ que denunció a su pareja por violencia doméstica, o el galán de películas que está siendo acusado por estafa, ¿de quién se trata? Aquí te compartimos todos los detalles.

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¿Quién es el actor de ‘El diario de la princesa’ acusado de estafa?

Se trata nada más y nada menos que de Erik von Detten, actor que interpretó al interés amoroso de Anne Hathaway en la primera entrega de ‘El diario de la princesa’.

A pesar de ser considerado un verdadero galán de las películas, Von Detten no tuvo interés en continuar con su carrera en Hollywood, y poco a poco decidió abandonar la fama para tener una vida más privada y finalmente centrarse en una carrera en el sector financiero.

En 2018 el exactor se casó y tuvo tres hijos con su esposa Angela Chan. Como parte de su camino profesional, Erik empezó a trabajar como asesor y representante de compraventa de metales preciosos para una empresa llamada Rosland, misma que por supuesto, está involucrada en el supuesto fraude del exgalán.

Erik von Detten fue actor de Disney / Redes Sociales

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¿Qué pasó con Erik von Detten y de qué lo acusan?

Hace algunas horas trascendió que el que fuera el galán de la mítica película de Disney estaba siendo acusado por fraude, abuso financiero a adultos mayores, incumplimiento del deber fiduciario y apropiación indebida, por un matrimonio de la tercera edad, conformado por Sheila Greenberg, de 85 años y Norman Greenberg de 97 años.

Erik von Detten exactor de Disney / Redes Sociales

De acuerdo a la información que se ha revelado hasta el momento, desde el 2020 y hasta el 2021, los Greenberg compraron monedas de oro por un monto superior a los 2 millones de dólares, sin embargo, tiempo después se dieron cuenta que habían adquirido dicho metal a un precio superior al del mercado, por lo cual, están solicitando una reparación económica.

Como si no fuera suficiente, el matrimonio argumenta que además de haber pagado más por el oro que compraron, debieron pagar por el almacenamiento y mantenimientos de las piezas, ya que tras la adquisición de las mismas, fueron enviada a un depósito en Delaware, lo que también les provocó un gasto.

Erik von Detten estuvo en películas de Disney / Redes Sociales

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¿Cuál será la sentencia para Erik von Detten por la estafa de la que está siendo acusado?

Hasta el momento no hay una sentencia como tal en contra de Erik von Detten, sin embargo se espera que las primeras audiencias en el tribunal inicien el próximo mes. Es importante mencionar que la empresa para la que trabajaba el actor, llamada Rosland, se declaró en quiebra el pasado mes de julio de 2026, por lo que no se sabe como procederá el tema legal.

Según detalles revelados de manera extraoficial, Rosland, reportó pasivos por hasta 64 millones de dólares. El caso de los Greenberg no es el único, pues se sabe que otros clientes también están solicitando la recuperación de sus ahorros

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