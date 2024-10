Fans de Gala Montes piden cambio de “stylist urgente” aseguran su “vestimenta es fatal”

Desde su salida de La casa de los Famosos México, Gala Montes ha consolidado su carrera musical con una serie de presentaciones en vivo que han deleitado a sus fans.

Sin embargo, más allá de su talento vocal, ha sido su estilo el que ha acaparado los titulares. Las elecciones de vestuario de la cantante han generado una ola de comentarios y críticas en redes sociales, dividiendo a sus seguidores.

Muchos consideran que su imagen actual no está a la altura de su potencial y han solicitado un cambio de stylist para vestirla.

Mira: Adrián Marcelo arremete contra Gala Montes tras reaccionar a su reaparición ¿con amenazas?

Gala Montes se presenta en Mérida y le llueven críticas por su vestuario

La actriz y cantante mexicana realizó una presentación especial como parte del aniversario número seis de un popular bar en Mérida llamado ‘Papitos’, en donde tuvo una gran convocatoria.

La presentación de Gala Montes fue un torbellino de emociones. Éxitos como ‘Tacara’ y ‘El patrón’ resonaron en el recinto, contagiando al público con su energía. Sin embargo, mientras en las redes sociales muchos elogiaban su carisma y conexión con los fans, otros se centraron en criticar su vestuario, generando un intenso debate entre quienes defendían su libertad de expresión y quienes consideraban que su atuendo era inapropiado.

Para esta presentación, la actriz de series como ‘El señor de los cielos’, eligió un look con temática galáctica, ya que la fiesta llevó por nombre ‘Galactic Party’. Gala usó un vestido entallado rojo y unas medias de red negras con zapatillas del mismo color. El maquillaje fue muy saturado, para gusto de su público y hasta pupilentes de color azul se puso.

Mira: La oreja de Van Gogh dice adiós a su voz: Leire Martínez, la vocalista, abandona la banda tras 17 años juntos

Tunden a Gala Montes por presentación ¿vulgar?

Las redes sociales estallaron con imágenes y videos de la presentación, convirtiéndose rápidamente en un fenómeno viral. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue el look de la artista, sino los comentarios de los internautas, quienes no dudaron en criticar duramente el vestuario de Gala, asegurando que era un completo desacierto y la hacía lucir desfavorecida

En diferentes publicaciones comentarios como estos se podían leer: “Un producto forzado”, “Chamba es chamba”, “muy talentosa y bella, pero soy objetiva ese vestuario no le favorece, le quita clase”, “La están acorrientando mucho. Necesita un buen stylist urgente”,”Debería fijarse bien quién la visten… Pareciera que la viste su peor enemiga”

Hasta ahora la actriz y cantante no se ha pronunciado al respecto sobre las criticas recibidas por su vestuario.