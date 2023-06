¡Feliz Día del Padre! Así han celebran los famosos a sus héroes

Un día tan especial no se podía dejar pasar por las celebridades, quienes felicitaron a sus padres y primeros amores.

Padre solo hay uno, y sin duda alguna, el tercer domingo de junio es una de las fechas marcadas en rojo en el calendario. Y es que todos sabemos que nuestro primer amor y el héroe de todos los monstruos que de niños nos siguieron tiene un día para reconocer su enorme labor en nuestra vida.

Al rededor del mundo y en más de 70 países se celebra el ´Día del padre´ y los famosos no podían quedarse atrás.

Alejandro Fernández

La dinastía Fernández fue la primera en recordar al fallecido Vicente Fernández. Alejandro le envió una emotiva felicitación “hasta el cielo”: “Por todos los momentos que se nos fueron de las manos y que creímos no volver a tener… Si extrañas a alguien en este día como yo. Espero que la fuerza y la sabiduría de esa persona te acompañen siempre. Hasta el cielo, nube viajera, te amo siempre, Vicente Fernández”, escribió el cantante.

A través de redes sociales, las fotografías inéditas no se han hecho esperar. / Instagram / Twitter

Vicente Jr.

A su vez, Vicente Jr. prefirió recordar a su padre como muchos, con su carisma y una sonrisa, pues subió un video a Instagram con un texto que decía: “Feliz día papá hasta el cielo ! No cabe duda que es volverte a vivir, tu disfrutando bailando y cortando la grabación TE AMO”

Diego Boneta

El artista compartió una fotografía en la que aparece al lado de su papá, el señor Lauro González, a quien le dedicó un tierno mensaje. “¡Feliz Día del Padre Pa! Love you!”, expresó el intérprete emocionado.

Ximena Navarrete

La actriz y modelo dedicó un emotivo mensaje a su esposo, Juan Carlos Valladares, quien por primera vez celebra esta fecha tan significativa al lado de sus dos hijos. “Feliz Día del Padre, mi amor. Gracias por ser el mejor papá que nuestros bebés podrían tener. Me llena el corazón ver cómo adoras a nuestros hijos. Gracias por cuidarnos y hacer lo mejor todos los días por nosotros. ¡Tus bebés y yo te amamos con toda el alma! Por muchos años más para festejarte y abrazarte”, expresó.

Salma Hayek

La talentosa actriz, nacida en Coatzacoalcos, Veracruz, no dejó pasar desapercibido este día y compartió una foto de su progenitor en la que aparece junto a su nieta, y en el texto que escribió para acompañar la mencionada postal, simplemente le agradeció por darle la vida.

A través de redes sociales, las fotografías inéditas no se han hecho esperar. / Instagram / Twitter

Tania Rincón

La querida conductora aprovechó el día para agradecer el apoyo incondicional de don Carlos Rincón, su padre: “No me van alcanzar estas líneas para agradecerte y decirte lo especial que eres en mi vida. Estar cerca de ti es sentirme segura, protegida, invencible, dichosa, pero sobre todo siempre me generas certeza. La certeza que necesito cuando me siento perdida. Tus palabras y consejos siempre me dan luz y dirección. Gracias por siempre acompañarme y ser el mejor papá del mundo”, escribió la presentadora.

A través de redes sociales, las fotografías inéditas no se han hecho esperar. / Instagram / Twitter

Además, pese a haberse separado, la conductora envió un emotivo mensaje a Daniel Pérez, con quien formo una familia en el pasado y hoy aún mantienen una buena relación.

“Solo confirmando lo que Patricio y Amelia dicen todos los días: ‘Eres el mejor papá’. ¡Felicidades Día del padre!”, expresó la exreina de belleza.

A través de redes sociales, las fotografías inéditas no se han hecho esperar. / Instagram / Twitter

Ariadne Díaz

Una de las parejas favoritas del momento es la que conforma Ariadne y Marcus Ornellas, por lo que la famosa no dudo en felicitar al hombre con el que ha formado una familia: “¡Feliz día al papacito más chulo del mundo! Al más cariñoso, atento y presente, ¡te amamos muchísimo!”, expresó la guapa actriz.

Raúl Araiza

El presentador compartió una linda imagen en la que aparece al lado de sus dos hijas, reflexionando sobre lo importante que ha sido para él poder experimentar la paternidad a su lado. “El momento donde pude tocar a Dios fue verlas nacer. ¡Gracias por enseñarme a tratar de ser mejor persona! Son mi más grande orgullo y ¡decirme papá, el motor para vivir! Las amo hijas”, expresó el también actor.

Camilo y Evaluna

La hija de Ricardo Montaner compartió una emotiva reflexión acerca de este día, y recalcó la forma como su amado Camilo ha sido el mejor padre para su pequeña Índigo. “Cásense con quien le enseñe a sus hijas cómo deben ser amadas. ¡Feliz día al papá de Índigo!”, expresó la cantante.

Carlos Rivera

A punto de convertirse en papá, el cantante no pudo evitar recordar a su padre, quien falleció hace unos meses, en esta fecha tan significativa para él. “Feliz día, papito. Te extraño cada día de mi vida. Te amo por siempre. A todos los que tienen la dicha de tenerlo, abrácenlo mucho y llénenlo de amor. Feliz día del padre”, expresó el intérprete conmovido.

¡TVNotas es cómplice de los famosos para celebrar a papá!

Mira aquí los saludos por el ‘Día del padre’ que han dejado famosos y sus hijos para el público de TVNotas.

Algunos famosos incluso compartieron su experiencia como padres.

¡Y siguen las felicitaciones!