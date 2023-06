Ferka no supera que Christian Estrada y Alicia Machado tuvieron una relación

Alicia Machado anunció hace poco más de un mes que había terminado con la expareja de Ferka.

A finales de marzo a Alicia Machado y Christian Estrada compartieron algunos videos, donde se dejaron ver muy contentos. Dicha situación desató los rumores de un posible romance.

Aunque ninguno de los dos famosos confirmó su romance, ambos subían muchas fotografías en sus historias de Instagram. Sin embargo, esta felicidad duró poco.

A finales de mayo la ex Miss Universo dio a conocer que amorío con Estrada había llegado a su fin: “Qué pena pero next, así que ya aclarado el punto Que se quede quieto y yo sé que estaban muy preocupados por mí los últimos meses, pero no pasa nada. Ya soy una señora adulta con experiencia y me gusta pasármela bien”.

Luego de las 12 de la noche salieron y platicaron un momento con sus amigos. / Carlos Edmundo Flores

Te recomendamos: Alicia Machado asegura que su romance con Christian Estrada llegó a su fin

Ahora, respecto a esta relación, Ferka se sinceró y habló con sus compañeros de La casa de los famosos México cómo le hizo sentir esa situación.

“Machado, mi socia, perdón, mi exsocia. Ya somos hermanas. Porque mi ex anda con la Machado, pues es socia o hermana leche”, dijo Ferka.

En esta conversación intervino Poncho de Nigris, quien aseguró que le leyó una nota en la que Alicia había confirmado su ruptura con Estrada. Ante las palabras De Nigris, Ferka se mostró sorprendida.

También puedes leer: LCDLFM: Ferka revela cómo Christian Estrada la habría agredido en pleno bautizo de su hijo

“Ah, si terminaron, eso yo no sabía. Yo sabía que seguían en el merequetengue. Es hermanita. Entonces, saludos, Machado”, comentó Ferka.

Finalmente, Ferka confesó que conoció a Alicia Machado hace algunos años. Sin embargo, nunca tuvieron una amistad: “Quisiera saber qué pasó, ¿Será que ya es de mi club? De seguro ya es de mi club de mujeres engañadas”.