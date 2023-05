Ferka reacciona al nuevo romance de su expareja, Christian Estrada

• Ferka vivió un momento muy traumante al ver que su ex Christian Estrada se quiso llevar a su hijo de un lugar público en noviembre pasado.



• El actor Christian Estrada fue denunciado por la actriz y fue detenido y trasladado al Reclusorio Norte donde tras unas audiencias fue declarado inocente te y fue puesto en libertad.

La actriz María Fernanda Quiroz mejor conocida como ‘Ferka’ le mando un mensaje a la nueva novia de su expareja Christian Estrada.

Recordemos que Ferka publicó un mensaje en sus redes sociales respecto a que su ex ya tiene nueva pareja y de que se trata de Alicia Machado. El mensaje decía sobre que es feo dejarte besar por alguien que habló mal de ti y que te discrimina.

Ferka asistió como madrina a la inauguración de un spa, junto con otras famosas como Raquel Bigorra, Dania Méndez y Danik Michel. / Francisco Mancera

En encuentro con los medios en la inauguración de un spa, Ferka dijo de forma hironica sobre dicho mensaje “¡¡que feo verdad!!, mujeres; pónganse buzas”.

La prensa le insistió sobre si le manda un mensaje a la nueva pareja de su ex, dijo: “Yo no tengo nada que decirle, ella es una mujer inteligente”.

Pero al continuar con la insistencia si cree que Alicia Machado es inteligente por andar con su ex, esto dijo “que te puedo decir”.

Ferka dijo que espera que Alicia sea una mujer inteligente, haciendo alusión a su nueva pareja su ex Christian Estrada. / Francisco Mancera



Al preguntarle si se considera ella una mujer inteligente esto respondió:” Si lo soy, pero errores tenemos todos, baches, al final de cuentas son experiencias, por eso tengo un programa y bueno una no hace caso, caray”.

Además contó “yo no me meto en las relaciones de los demás, que sean felices”.

Los medios le siguieron cuestionando por ese mensaje el cual supuestamente es fuerte, Ferka dijo: “estuvo fuerte, porque yo sé muchas cosas. Porque eso es lo más impresionante de la vida, porque luego una escupe para arriba y después te cae aquí en la frente”.

Y Al preguntarle si ese mensaje es para la persona que hoy en día esta en su vida, la actriz comentó “no lo sé, no lo sé, yo digo cosas”.

La actriz dijo que ha cometido muchos errores en la vida, y que al fin de cuentas eso son experiencias. / Francisco Mancera

Y al preguntarle de como ve si Alicia está o no enamorada, Ferka señaló: “Es que ni los veo, porque me bloqueó, no puedo ni verla; ni porque nos seguíamos antes”.

Al preguntarle si cree que le hablaron mal de ella con Alicia, Ferka respondió: ”No le, ni me preocupa que hablen mal de mí, al final de cuentas me conocen. Tengo muy claro quien soy”.

Y Sobre el proceso legal que lleva con su expareja solo dijo “gracias me salvó la campana . Vamos a lo que vine” y se retiró.

Ferka asegura que pese a errores del pasado, es una mujer inteligente. / Francisco Mancera

Recordemos que Ferka vivió una situación delicada en noviembre del 2022, donde supuestamente su expareja Christian Estrada se quiso llevar a su hijo sin permiso de ella y hasta llevo a unos supuestos abogados para entregarle un documento que según le autoriza llevarse a su hijo.

Posteriormente Chistian fue detenido por varios días, ya que Ferka lo denunció por sustraer al niño sin permiso en un lugar público. El modelo llevado al Reclusorio Norte, donde llevo su proceso en prisión preventiva y se realizó una audiencia donde un juez determinó que no había suficientes elementos para que el joven modelo estuviera encarcelado y fue puesto en libertad inmediatamente.