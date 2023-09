Ferka y Christian Estrada buscarán retomar su relación: “Hay que empezar desde cero”

Ferka y Christian Estrada han mantenido una guerra de dimes y diretes desde que confirmaron su ruptura

María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, ha estado envuelta en diversos escándalos y no solo por su polémica participación en La casa de los famosos México, sino también por la situación que vivió con Christian Estrada, su ex.

Y es que, la actriz externó su descontento ante la poca manutención que le da a su hijo, así como las convivencias que tiene con el menor, luego de confirmar su separación.

Sin embargo, Ferka estaría en búsqueda de llegar a un acuerdo con el padre de su hijo, para que puedan retomar su relación y convivir sin problema.

Ferka y Christian Estrada podrían arreglar sus diferencias / Facebook: María Fernanda Quiroz

“Como él todavía no tiene un lugar de residencia estable (para ver a su hijo), no sé si va a vivir aquí en México, no sé si va a estar en Miami, Los Ángeles, Nueva York. Eso la vamos a ir coordinando con el tiempo”, dijo María Fernanda para Todo para la mujer.

Concluyó: “Antes de todo eso, hay que empezar desde cero, como convivencias de una comida. Empezar a tener confianza”.

Así lo dijo Ferka en Todo para la Mujer:

Recordemos que Ferka y Christian Estrada protagonizaron una fuerte polémica, luego de que el conductor de televisión se llevó, sin permiso, al menor. La situación llegó hasta instancias legales.

Desde entonces, María Fernanda y Christian Estrada mantuvieron una guerra de dimes y diretes. No obstante, parece ser, que la relación mejoró después de un tiempo.