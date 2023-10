Fernando Colunga aclara si demandará a Telemundo por la edición de su personaje en El Conde

Fernando Colunga, que regresó a Televisa para El maleficio, se encuentra involucrado en una polémica, pues hace unos días trascendió que supuestamente demandará a Telemundo, empresa para la que trabajó hasta el año pasado.

La información fue compartida por el periodista Luis Magaña, quien aseguró que Fernando Colunga buscaría impedirle a la televisora sacar al aire el último proyecto que hizo con la cadena que fue El Conde. Esto, debido a que no le pareció la forma en la que editaron su personaje en la serie, por lo que había demandado a Telemundo.

Gustavo Adolfo Infante compartió en su más reciente live, que Fernando Colunga le aclaró si es cierto que tiene un conflicto legal con Telemundo por la serie que protagonizó con Ana Brenda.

Fernando Colunga y Ana Brenda protagonizan El Conde. / Captura de pantalla Telemundo

Gustavo cóntó que Colunga le dijo: “Te quiero aclarar algo que se ha dicho y han comentado varios compañeros tuyos, que yo demandé a Telemundo que porque no hicieron las cosas como yo quería, ¿Gustavo tú crees que yo demandé a Telemundo?, a lo que el periodista contestó “la verdad no sé Colunga”.

Infante agregó que Fernando aseguró que no habría tal conflicto: “Pues no los demandé, quedé en muy buenos términos con ellos. (Estoy) agradecido con la empresa, por supuesto que no los demandé”.

Fernando Colunga luce distinto en su regreso a Televisa / YouTube: Las Estrellas

Gustavo Adolfo Infante aseguró que era mentira que Fernando Colunga tenía un contrato con Telemundo con cláusulas especiales que lo favorecían para hacer lo que él quisiera.

“Tú sabes que ellos hacen sus contratos, es su negocio. O sea, decir que me voy a salir porque no hacen las cosas como yo quiero... como si yo fuera el dueño de la Televisora, es ilógico”, contó Fernando Colunga a Gustavo Aldolfo Infante.