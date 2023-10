Fernando Colunga se confiesa sobre su pareja y el deseo de ser papá: “Está bien, algo escondo”

Fernando Colunga es uno de los galanes de telenovela más queridos, pero debido a la fama, él ha preferido mantener su vida amorosa muy privada. Su hermetismo en este tema ha abierto las puertas a la especulación acerca su romance con la actriz Blanca Soto e incluso sus preferencias.

Sin embargo, en una reciente entrevista con Mara Patricia Castañeda, Fernando Colunga habló de su vida sentimental y confirmó que está con una mujer con la que se entiende en todos los aspectos.

“Me he encontrado viniendo (a México) con mi mujer (a) un montón de gente en los aviones, periodistas verdaderamente respetables y nada más les da risa y me dicen no te preocupes, no voy a decir nada porque sé cómo eres tú y no quieres embarrar tu vida privada, te lo respeto. Porque además yo he mantenido como esa coherencia toda mi vida”, comentó.

El actor dijo que después de vivir una mala experiencia al hacer pública una relación, aprendió la lección de no hacerlo más: “Yo tenía una muy buena relación. Me iba muy bien, el día que se hizo pública se volvió un desastre, entonces aprendí de esa manera... Me di cuenta que no era el camino que yo quería tomar, utilizar a nadie ni que nadie me utilizara a mí para tratar de figurar. La verdad es que decidí que ese no era mi camino”.

Así que actualmente quiere mantenerse firme en su decisión de no hacer público su romance porque esto “no me va a dar más”.

Fernando está consciente que su carrera conlleva a que estos aspectos sean interesantes para el público, lo que se le hace muy complejo de sobrellevar: “Este negocio es muy complejo. Es un negocio que te demanda mucho, que te absorbe el alma. Te absorbe el corazón, un montón de cosas. Entonces, lo que me sobra de mi alma, de mi corazón es para mí, para mi mujer, es para disfrutarlo, pero nada más para nosotros. Entonces ves que dicen es que debe tener algún misterio, algo esconde, bueno está bien algo escondo, pero no voy a tirar lo que es mío”.

Se aseguraba que Fernando y Blanca Soto mantenían una relación que duró años / Instagram

¿Quién es la misteriosa pareja de Fernando Colunga?

El actor no quiso dar detalles por sus razones antes mencionadas, pero sí dijo cómo es su relación con su mujer.

“Me tratan muy bien y me aguantan, que no es tan fácil. Tú sabes que este negocio es demandante y cuando trabajas es difícil que alguien entienda la situación. Afortunadamente mi mujer lo entiende y me apoya, que eso es lo más importante”, explicó.

Fernando Colunga tiene como pareja a una mujer que respeta su trabajo como galán de telenovelas / Instagram

Incluso, Fernando Colunga habló sobre la paternidad e indicó: “Yo todavía estoy en el proceso. Yo nunca he estado negado a tener un hijo y si no lo he tenido, realmente, es porque la vida no había querido que lo hiciera. De alguna forma me había ido sacando”, concluyó.