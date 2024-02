Filtran foto de Alfredo Adame y Leslie Gallardo juntos antes de que ella fuera famosa; internautas reaccionan

Leslie Gallardo, segunda eliminada de ‘La casa de los famosos 4’ y actual pareja de Emilio Osorio, no disfrutó al 100% su participación en reality, de hecho fue bastante criticada durante y después de su paso por el show de Telemundo.

Leslie Gallardó rompió en llanto en más de una ocasión y una de ellas fue cuando, la influencer no pudo contener las lágrimas tras confesar que no quería seguir compartiendo techo con Alfredo Adame, a quien consideró transfóbico por los comentarios hacia Wendy Guevara.

Sin embargo, tras confrontarlo en plena casa y afirmar que no quería compartir con Adame ‘La casa de los famosos’ porque no coincidía con su forma de pensar, en redes se filtró una foto de la novia de Emilio Osorio posa al lado de él. Sí, del mismísimo Alfredo Adame.

Leslie le reclamo a Alfredo sobre los comentarios hacia Wendy Guevara #LCDLF4 pic.twitter.com/xYNf0MFih0 — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) January 25, 2024

Internautas filtran foto de Alfredo Adame con Leslie Gallardo antes de la fama

Internautas rescataron del baúl de los recuerdos una foto en la que la joven novia de Emilio Osorio posaba junto a Alfredo Adame hace varios años años. En la imagen Leslie Gallardo lucía mucho más joven y hasta parecía portar uniforme escolar.

Los usuarios se burlaron de esta fotografía que muestra a Leslie muy sonriente junto a Alfredo Adame, mucho antes de que fuera famosa.

“Era su fan”, “Y lo peor que Alfredo Adame la tuvo enfrente y no la recordó”, “Pobre y en la casa llore y llore que ya no quería estar con él”, “La que no quería estar en casa con Alfredo Adame”, “Hipócrita”, arremetieron algunos internautas en las redes.

Internautas critican a Leslie Gallardo por foto con Alfredo Adame / Facebook

Manelyk destrozó a Leslie Gallardo por su participación en LCDLF

La exparticipante de ‘Acapulco Shore’ se lanzó con todo contra Leslie Gallardo, a inicios de febrero. Habló de la participación de la joven en ‘La casa de los famosos’ y la llamó pátetica y sobre actuada.

Asi lo dijo Mane días antes de la expulsión de Lesliedel reality:

“A mí me parece patética. Me parece inventadísima. Me parece súper actuada. Está haciendo un papel asqueroso. No sé qué es peor: tenerla ahí adentro o tenerla que aguantar en todas las galas”. Manelyk

