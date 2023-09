Florinda Meza arremete contra el joven que dice ser hijo de Chespirito: “Sabe que es mentira”

Según el joven, Chespirito y su madre se conocieron en 1999, cuando ella trabajaba de su masajista.

El pasado 27 de agosto, se viralizó la declaración de un joven que dice ser uno de los hijos de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, y hasta su esposa, Florinda Meza, sabía de su existencia.

Mediante un video para TikTok, el usuario @josemariagamesa relató que su madre conoció al fallecido actor en 1999, pues ella era su masajista, y tuvieron una relación fugaz en la que lo concibieron.

De acuerdo con su relato, Chespirito sí le dio su apellido y se hizo responsable de él hasta el día que murió, al igual que lo habría hecho con los supuestos hijos que tuvo ocultos.

“Mi mamá era su masajista y bueno, sucedió lo que tenía que suceder. La masajista resultó embarazada de mí, José María Gómez. Me dio su apellido y me mantuvo hasta el día de su muerte. Soy el menor de todos sus hijos. No sé cuántos haya tenido”, expresó.

Joven asegura que su papá es Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” pic.twitter.com/ienTvqaShM — La Comadrita (@lacomadritaof_) August 28, 2023

El joven también aseguró que Florinda Meza ya lo conocía, pero decidió no mantenerlo más tras el deceso de su supuesto padre: “Doña Florinda decidió que yo ya no debía recibir absolutamente nada de mi papá. La entiendo, al final de cuentas, la engañó”, indicó.

Para concluir, dejó en claro que no quiere “llamar la atención” o presentarse ante la presa, y solamente busca que se conozca su historia para que Florinda “no muera” sin saber “quien es él”.

“No tengo nada que decir. Tampoco tengo ganas de hacer programas de absolutamente nada de lo que hacía mi papá. Solamente exponer y, antes de que se muera la señora Florinda, que sepa quién soy”, concluyó.

Según el joven, Florinda Meza ya sabía de su existencia / Facebook: Florinda Meza

Florinda Meza le responde al supuesto hijo de Chespirito

Ante toda la ola de especulaciones y confusión que generó el anuncio del joven, Florinda Meza sacó un comunicado donde aclara que Chespirito se hizo la vasectomía desde mucho antes de que se conocieran.

Asimismo, señaló que este internauta ya desmintió todo lo que dijo, pero no borró el video original para obtener vistas en sus redes sociales.

“La aclaración no es para el sujeto que propagó esta injuria, porque él sabe que es mentira y lo reconoció después en otro video. Aunque, cuando vio el éxito de su “ocurrencia”, decidió dejar que millones de personas lo crean. La aclaración es para el público”, sostuvo.

Una aclaración para los millones que le han hecho juego a un sujeto que dice ser hijo de Roberto:



1. Roberto se hizo una vasectomía antes de que él y yo estuviéramos juntos. Es un hecho público y muy conocido, motivo por el que él y yo no tuvimos hijos.



2. La aclaración no es… pic.twitter.com/1AUwupM7IR — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) September 1, 2023

Florinda Meza afirma estar cansada de las especulaciones

Para finalizar su mensaje, Florinda Meza señaló que ya está cansada de todos aquellos que buscan “ensuciar” el buen nombre de ella y Chespirito con mentiras.

“No puedo ir por el mundo desmintiendo a todos los que deciden beneficiarse haciendo videos con historias falsas. Dando entrevistas en las que hablan de romances imaginarios o destilando veneno porque no pudieron obtener en su momento lo que yo sí tuve. En esta ocasión, hago este comunicado porque está de por medio la honra de mi Rober y él ya no está aquí para defenderse”, concluyó.

Florinda Meza se dice cansada de estar desmintiendo las especulaciones acerca de su matrimonio con Chespirito / Twitter: @lacomadritaof_

