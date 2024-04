Fofo: El influencer aseguraba ser “un Dios intocable” previo a ser vinculado a proceso

Durante la tarde del pasado 10 de abril, Rodolfo ’N’, mejor conocido en el mundo del internet como Fofo, fue vinculado a proceso por el delito de tentativa de f 3m1n1c1d10, tras ser señalado como el agr3sor de una conductora.

El creador de contenido continuará en el Penal de Barrientos mientras se investiga el caso. Circulan en internet diversas opiniones e información de medios acerca del tiempo que, en caso de ser hallado culpable, Fofo podría estar tras las rejas. Se dice que pordrían ser hasta 46 años.

🔴ℹ️📋La pena para el influencer #FofoMárquez podría ser de 46 años en cárcel, debido a que esta es la pena máxima con la que se castiga el delito de feminicidio en grado de tentativa en el Estado de México (Edomex).https://t.co/f7DoXCBuxf — Excélsior (@Excelsior) April 10, 2024

En medio de todo esto, los internautas revivieron un video en el que Fofo aseguraba ser “alguien perfecto” y que su dinero lo hacían “un Dios intocable”.

“Famoso, poderoso, millonario, con buen cuerpo, o sea, neta, soy Dios. Conmigo nadie se puede comparar, no hay ser humano más perfecto que yo. Soy poderoso, soy intocable” Rodolfo ‘N’

Fofo ‘N’ video / Tiktok: @fofomqz

En dicho clip, el creador de contenido presumió tener una vida s3xu4l muy activa y afirmó que sus detractores solo eran personas que “envidiaban” su fortuna. Mira aquí el video.

“Yo la rompí, yo me fui del otro lado, ustedes nunca lo lograron. Gano más que sus papás y pues bueno, tengo s3*0 mínimo tres veces a la semana”, indicó.

Cabe destacar que este no es el único video en el que Fofo habla de su “gran belleza y fortuna”. Cuando cerró el puente ‘Matute Remus’, en Guadalajara, sostuvo que, podía hacer lo que quisiera teniendo dinero.

Fofo ‘N’ detenido por la Fiscalía del Estado de México tras agredir una mujer / Instagram: @c4jimenez

Fofo cambia de actitud y llora

En contraste con sus polémicos videos, Fofo rompió en llanto cuando se le notificó que sería vinculado a proceso. Varios medios reportaron que el influencer le suplicó al juez que lo liberara y hasta se dijo dispuesto a arr0d¡ll4rse para pedirle perdón a la afectada, así como a todas las mujeres que se sintieron ofendidas con lo sucedido.

“Llevo tres días aislado. Mi cab3za tiene precio, t3mo por mi v¡da, no quiero m0rir en la cárc3l. Si quieren me puedo h¡ncar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala me pat3en”, expresó.

Hasta el momento, no se sabe cuándo empezará el juicio en contra del creador de contenido. Se espera que pronto den a conocer la fecha.

Fofo ‘N’ es vinculado a proceso / X: @c4jimenez

