Fran Meric, tras aparecer con el ojo morado, revela el angustiante momento que vivió con sus hijos: “Estaba cag..”

La actriz y esposa de Raúl Sandoval, Fran Meric, vivió momentos de angustia mientras estaba en el supermercado junto a sus hijos, luego de percatarse de que un hombre los estuvo siguiendo durante varios minutos.

La intérprete relató que logró actuar a tiempo gracias a que otra persona se percató de lo que ocurría y la alertó. Tras la experiencia, aprovechó para enviar un mensaje de concientización y compartir algunas recomendaciones de autocuidado. ¿Qué fue lo que pasó? Te contamos.

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Fran Meric / Archivo TVNotas, IG @snserio, redes sociales, Mezcalent

Fran Meric relata el episodio de acoso que vivió mientras estaba en el supermercado

Tras aparecer con el ojo morado, la actriz compartió su experiencia a través de un video publicado en sus redes sociales. Relató que todo comenzó cuando sintió una presencia extraña cerca de ella y de sus hijos. Con el paso de los minutos, se dio cuenta de que un hombre los seguía a cada lugar al que se dirigían e incluso, dejaba caer objetos con la intención de acercarse cada vez más. Al percatarse de la situación, pidió a sus hijos que permanecieran cerca de ella.

“Sentí algo, una sensacion que las mujeres conocemos y sentimos. Efectivamente, había un hombre desagradable de energía observándonos” Fran Meric

El momento decisivo ocurrió cuando una mujer que también estaba en el supermercado se acercó para advertirle que el sujeto llevaba varios minutos siguiéndola.

Fran Meric le escribió a su esposo, Raúl Sandoval, y comenzó a moverse por distintas áreas de la tienda para confirmar sus sospechas. Sin embargo, el hombre continuó siguiéndola.

“Una mujer se aceró muy tranquila y me preguntó en voz alta: ¿Conoces a este hombre?’ Lleva rato siguiéndote y observándote.” Fran Meric

Finalmente, solicitaron apoyo al personal de seguridad del supermercado y el sujeto reaccionó de forma agresiva. Cuando los elementos le informaron a la actriz que la acompañarían hasta su automóvil, el sujeto optó por retirarse del lugar.

“Pidieron que se cambiara de caja, el señor se puso necio y agresivo, dijo que no. Llamaron a otros de seguridad y cuando vio que ya no iba a estar sola y que me iban a acompañar hasta mi auto, se fue.” Fran Meric

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#seguridad #mujeresfuertes #sororidad #intuicion ♬ sonido original - Fran Meric @fran_meric Hoy entendí algo que jamás voy a olvidar. No fue seguridad quien primero me protegió. Fue una mujer que decidió acercarse. Pudo seguir caminando. Pudo pensar que estaba exagerando. Pudo decir “no es asunto mío”. Pero eligió hablar. Y probablemente eso cambió toda la situación. Vivimos tan ocupadas sosteniendo todo… que a veces dejamos de observar lo más importante. Nuestra intuición. Nuestro entorno. Y a las otras mujeres. Mi movimiento siempre ha hablado de mujeres que se sostienen. Hoy entendí que sostenernos también significa atrevernos a preguntar: “¿Estás bien?” Si este video hace que una sola mujer esté más alerta o decida ayudar a otra… Habrá valido completamente la pena. #mujeresquesesostienen

¿Cómo reaccionó Fran Meric cuando descubrió que un hombre la seguía?

La actriz reconoció que sintió miedo y angustia; sin embargo, en lugar de entrar en pánico, procuró mantener a sus hijos cerca y actuar con calma para ponerse a salvo.

“Hago este video no para hablar del miedo, porque estaba yo cag..ada. Esa mujer es la importante, esa mujer que decidió acercarse (...) Me sostuvo. Tal vez yo no lo hubiera visto y ella habría sido mi única alerta.” Fran Meric

Fran Meric aseguró que la advertencia de la mujer que también notó la actitud sospechosa del sujeto marcó la diferencia, pues confirmó sus sospechas y le permitió reaccionar a tiempo. Aunque confesó que sintió mucho miedo, dijo que ese aviso fue clave para tomar decisiones y proteger a su familia.

Finalmente, la actriz aprovechó su experiencia para hacer un llamado a la sororidad y al apoyo entre mujeres. Destacó la importancia de estar atentas y ayudarse mutuamente en situaciones de riesgo, pues señaló que, así como en esta ocasión le ocurrió a ella, cualquier otra mujer podría enfrentar un episodio similar y necesitar la intervención de alguien más.

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Fran Meric y Raúl Sandoval / Instagram

¿A qué se dedica actualmente Fran Meric?

Fran Meric fue una de las actrices más populares de la televisión mexicana; sin embargo, con el paso de los años decidió alejarse de los foros para enfocarse en su vida familiar, tras el nacimiento de sus hijos con el exacadémico Raúl Sandoval, con quien contrajo matrimonio en 2014.

En la actualidad, mantiene una presencia activa en redes sociales, donde comparte contenido relacionado con el estilo de vida, el autocuidado, la superación personal y temas dirigidos principalmente a las mujeres.

Hace unas semanas, la actriz generó preocupación entre sus seguidores al aparecer con lesiones en el rostro, lo que desató rumores sobre una presunta situación de violencia. No obstante, ella misma desmintió esas versiones

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