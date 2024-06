Franco Escamilla explota contra fan que se quejó del precio de sus shows; internautas reaccionan

En los últimos años, Franco Escamilla se ha convertido en uno de los comediantes más importantes de todo México. A pesar de las polémicas en las que se ha visto envuelto por diversos comentarios, se ha posicionado como uno de los más queridos del país.

El próximo sábado 12 de octubre, se presentará en Guadalajara con su ‘Show 1995’ y, si bien esto ha generado mucha emoción entre los fans de aquella región, algunos no están conformes con los precios.

Tal fue el caso de un usuario identificado como Ron Rockstone, quien, a través de X (antes Twitter), aseguró que el regiomontano ya se quería “jubilar” con los precios tan “altos” de sus presentaciones.

“El @franco_esca ya se quiere jubilar con los precios de su nuevo show en el Telmex. Y eso es solo Guadalajara. Tampoco es para tanto, oiga”, escribió.

Franco Escamilla / Facebook: Franco Escamilla

Franco Escamilla le responde a usuario que le reclamó por sus precios

El comentario del usuario no pasó desapercibido para Franco Escamilla, quien sugirió que, probablemente, era una persona tan coda y sin mucho dinero para permitirse ir a un evento, ya sea suyo o de algún otro artista.

“Yo nunca le digo a tú m4má cuánto tiene que c0br4r. También hay boletos baratos, nomás que tú quieres pagar 50 pesos hasta adelante... se ve que vamos poco a eventos” Franco Escamilla

Los fans del cómico aplaudieron su original respuesta y criticaron al internauta que se quejó de los precios del show.

“Las presentaciones son un privilegio, no una necesidad”, “No es que se quiera jubilar, solo que al parecer no g4nas lo suficiente”, “Ya di que no te alc4nza”, “No está caro”, “Deja de quejarte”, señalaron algunos usuarios.

Yo nunca le digo a tú mamá cuánto tiene que cobrar.

¿Cuál es el costo del show de Franco Escamilla en Guadalajara?

V.I.P 2 mil 800 pesos

Zona Roja 2 mil 500 pesos

Zona Azul mil 800 pesos

Zona Verde mil 600 pesos

Zona Blanca mil 200 pesos

Zona Lila 990 pesos

Zona Naranja 790 pesos

Zona Amarilla 590 pesos

Cabe destacar que estos costos no incluyen el precio por el servicio. Según Franco Escamilla, hasta el momento se han vendido casi la mitad de los boletos.

