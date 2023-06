Frida Sofía aclara si espera reencuentro con su madre Alejandra Guzmán

Frida Sofía rompió el silencio respecto a la reconciliación con su madre Alejandra Guzmán.

Alejandra Guzmán y Frida Sofía llevan varios años distanciadas, sin embargo, ahora Enrique Guzmán dio a conocer que hay la posibilidad que exista una reconciliación entre su hija y nieta.

“Yo creo que eso está también muy cerca de resolverse, por los menos de aparte de ella (Alejandra), de parte de la niña no tengo idea, porque esa mujer tiene una mente trabajando en un nivel muy grave”, mencionó el cantante ante diferentes medios de comunicación.

Además, la Reina de Corazones en una entrevista con En Casa con Telemundo, anunció que está realizando un nuevo tema musical que hablará de sus sentimientos por su hija, Frida Sofía.

“Voy a sacar una canción que ya estoy produciendo, es una balada muy bonita. Muy dura de cantar porque habla de mi amor por mi hija y todo lo que he vivido”, explicó.

En diversas ocasiones, Frida Sofía ha dicho que no quiere saber nada de la dinastía Pinal / Facebook: Frida Sofía Oficial

Ahora Gustavo Adolfo Infante reveló durante su programa De Primera Mano que se puso en contacto con Frida Sofía para saber su versión de esta supuesta reconciliación.

“Me puse en contacto con Frida Sofía y por respeto no voy a pasar los audios. Ya le pregunté: ‘¿oye, dice tu abuelo Enrique Guzmán que ya te vas a reconciliar con tu mamá?; me preguntó: ‘tú, qué crees’”, dijo.

El periodista de espectáculos explicó que la modelo no tiene ninguna intención de reencontrarse con su madre, ni con nadie de su familia materna.

“Me explica ella que no tiene ninguna intención ni de ver a Alejandra, ni mucho menos a Enrique Guzmán y reconciliarse no le interesa, no es parte de su vida. Ella que la demanda que puso en contra de Enrique Guzmán que era por esa niña atemorizada”, mencionó.