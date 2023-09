Frida Sofía manda sospechos mensajes en redes sociales ¿Le respondió a Alejandra Guzmán?

Las controversias con la dinastía Pinal continúan y es que hace unos días Alejandra Guzmán concedió una entrevista exclusiva a Pati Chapoy, titular de Ventaneando, en donde habló sobre su distanciamiento con su hija, Frida Sofía.

La cantante abrió su corazón y habló del trastorno que sufre Frida Sofía, el cual es border personality. Además, de que en repetidas ocasiones la llegó a agredir físicamente.

Tras lo dicho por la Reina de corazones, Frida Sofía reapareció en su cuenta de Instagram en donde publicó varios mensajes, en los que muchos usuarios aseguraron que eran una contestación para su madre.

La posibilidad de que exista una reconciliación entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía ha sido un tema de conversación en los medios, / Instagram: @laguzmanmx



La modelo publicó un pequeño Reel en el que se escucha una voz en off que dice “A ti que me quieres apagar te tengo un recordatorio”, mientras que la imagen la acompañó con texto: “You become who you don’t forgive” (Conviértete en quien no perdona).

Sin duda la publicación desató varios comentarios, pero la gran mayoría apoyó a la joven tras el distanciamiento que tiene con su familia materna.

Pero eso no fue todo ya que en sus historias, la influencer publicó otros mensajes, en donde aseguró que hay personas que jamás van a perdonar su vida.

“No es por ser rencorosa pero hay personas que no quiero volver a ver en mi vida de ninguna manera, deseo que les vaya bien de corazón, pero lejos de mí”, se podía ver en la publicación.

Frida Sofía ocupó su cuenta de Instagram para mandar fuertes mensajes / Instagram

Finalmente, Frida Sofía dejó en claro que jamás va cambiar su personalidad a pesar que mucha gente asegura que es muy conflictiva.

“I am no longer apologizing for being me. Yes, i ́m confrontational. Yes i’m bluntly honest. Yes, if you disrespect me, i will politely disrespect you. I am so sick and tired of molding my personality for the sake of other people ‘s feelings when they have a disregard for my own”, (Ya no me disculpo por ser yo. Sí, soy conflictiva. Sí, soy rotundamente honesta. Sí, si me faltas el respeto, te faltaré el respeto con cortesía. Estoy tan harta y cansada de moldear mi personalidad por el bien de los sentimientos de otras personas cuando ellos desprecian los míos), se podía leer.

Hasta el momento Frida Sofía no ha contestado directamente a las declaraciones de su madre, Alejandra Guzmán. Sin embargo, muchos internautas sintieron estos mensajes como una respuesta.