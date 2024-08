Gala Montes aleja a Agustín de Gomita y le pone un ultimátum: “O una o la otra, las dos no se pueden”

La casa de los famosos México celebró su cuarta fiesta temática, la cual ya está dando de qué hablar. Esto se debe a que nuevamente salió a relucir la atracción que sienten Gala Montes y Agustín Fernández.

Agustín y Gala Montes se dieron un beso, lo cual no fue del agrado de Gomita, quien abiertamente ha dicho que le gusta el argentino, aunque en varias ocasiones ha mencionado que no está dispuesto a enamorarse dentro del reality show.

Ve: Influencer sorprende con irreconocible cambio físico ¡Ha perdido 20 kilos! ¿En un mes?

Gala Montes aleja a Agustín de Gomita por estar bailando juntos

Gala Montes, Agustín Fernández y Gomita han sido el triángulo amoroso del reality show, pero al parecer ahora la actriz le dio un ultimátum al amigo de Nicola, ya que no está dispuesta a compartir al hombre.

Todo sucedió durante la fiesta de La casa de los famosos México, cuando Gomita y Agustín se encontraban bailando. Sin embargo, al ver esta acción, a Gala Montes no le pareció, por lo que decidió separarlos y marcar su territorio.

“¡Ora, ora, ora, ora! Siéntate, o una o la otra, ¡las dos no se pueden, eh!”, le reclamó Gala Montes a Agustín, lo que desató las risas de varios habitantes, y la actriz le aseveró: “Decídete, decídete.”

Entre risas, Agustín le respondió a Gala Montes: “Son amigas las dos, ¿eres tóxica?”. A lo que Gala Montes replicó: “No, vas a estar besando a una y luego a la otra”. Además, le pidió dejar de bailar con Gomita: “Que no te baile (Gomita).”

Agustín simplemente respondió: “Ya me estoy imaginando lo que esto va a ocasionar. Pórtate bien, Gala”.

Checa: María José Magán rompe el silencio, ¿Matías Novoa cumple a medias con sus obligaciones como padre?

Así reaccionó Gomita a los comentarios de Gala Montes

Por su parte, Gomita tuvo una plática con su amigo Ricardo Peralta mientras bailaban, en la cual insinuó que Agustín no se quería ir con Gala: “Pobre Agustín. Ella piensa que me va a romper el corazón. No me conoces, preciosa”.

Gomita además aseguró que esta situación ya no le afecta en lo más mínimo, ya que considera que es una estrategia de Mar.

Gomita “Eso no me parte el corazón porque a ella le dieron cuello. Quien tiene más dinero aquí soy yo y lo sabes. Yo vivo en una casa y no en un departamento. Niñas, nunca se peleen por un hombre, nunca en la vida.”

Tras lo dicho por Gomita, Ricardo Peralta intentó calmar a su amiga para que siguieran disfrutando de la fiesta.

Te puede interesar: Exconductor de ‘Venga la alegría’ llega a ‘Sale el sol’ como presentador

¿Cómo se besaron Agustín y Gala Montes?

Gala le mandó señales de manera sensual a Agustín durante la fiesta. Minutos después, Karime, Agustín y Gala decidieron entrar a la casa. Entre juegos, decidieron darse un beso de tres, incentivado por Karime.

Agustín se mostró emocionado por la situación y pidió un beso “chiquito, para afianzar la amistad.”

Luego del beso, Karime mencionó: “Dios mío, qué malos besos.” Debido a esta situación, Karime incitó a que Gala y Agustín se dieran un beso entre ellos. Aunque la actriz al principio no quería, al final terminó haciéndolo.

“Cristo redentor, miren, yo les dejé el boiler calientito,” dijo entre risas Karime, ya que ambos se dieron un apasionado beso.

Mario Bezares también se dio cuenta de lo que sucedía entre Gala y Agustín, y simplemente dijo: “A la re chin…”.

Tras el beso, Agustín se alejó con una sonrisa de oreja a oreja y le dijo a Karime y Gala: “Son un peligro ustedes tres.”