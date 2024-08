Influencer sorprende con irreconocible cambio físico ¡Ha perdido 20 kilos! ¿En un mes?

El popular creador de contenido, que hace un mes se propuso mejorar su condición física, ha compartido en TikTok los increíbles resultados de su esfuerzo. Hablamos de Ibai Llanos que ha dejado a todos sorprendidos con su reciente transformación física.

Cabe recordar que tras su victoria en la ‘Kings League’, Ibai prometió a sus seguidores que se cuidaría más y, fiel a su palabra, ha logrado un cambio notable en su apariencia.

Ahora, a 29 días de haber iniciado el proceso, Ibai decidió compartir un video en su cuenta de TikTok mostrando los avances de su cambio físico además de un antes y después de su rostro tras bajar de peso.

En su último vídeo, Ibai reveló que ha logrado perder 20 kilos en este primer mes. También aseguró que lo importante es disfrutar del proceso y no centrarse en la báscula, pues muchas veces puede desanimarte.

No os centréis demasiado en la báscula (...) Hubo dos semanas en las que perdí un kilo y medio, y dije ‘Joder, qué poco para el esfuerzo que estoy haciendo’. Pero no me desmotivé, porque da igual lo que ponga en la báscula, yo sigo entrenando.