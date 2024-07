Gala Montes ¿teme tener que mantener a su mamá? “Si la Ley me obliga a darle dinero, pues qué ma...”

Tal parece que la polémica entre Gala Montes y su madre está muy lejos de terminar. Todo comenzó cuando Crista Montes, en entrevista exclusiva para TVNotas, afirmó que su hija la despidió como mánager y la dejó a su suerte por “resentimientos y problemas psicológicos”.

En respuesta, la actriz aseguró que su mamá solo quiere “vivir de sus costillas”. Además de que es una persona “narcisista” que ejercía malos tratos sobre ella y su hermana.

Estas acusaciones fueron negadas por Crista, quien afirma que solo quiere lo que le corresponde por haber trabajado tantos años con la también cantante. Incluso, sostuvo que no teme ser denunciada por este asunto, pues señala tener pruebas de que ella recibía malos tratos incluso físicos por sus hijas.

En medio de todo este escándalo, Gala hizo una serie de declaraciones en las que expresa que siempre apoyó a su madre, incluso tras haberla despedido como mánager.

Gala Montes no quiere reconciliarse con su mamá

Previo a su entrada a ‘La casa de los famosos México’, la protagonista de ‘Vivir de amor’ tuvo un encuentro con la prensa en la que fue cuestionada sobre si existe la posibilidad de una reconciliación entre ella y su mamá.

“No sé. Realmente uno no puede perdonar tantas veces. Ese es el tema y yo ya perdoné muchas veces. No lo sé. No quiero ser de esas mujeres que tienen un novio toxico, lo ventilan y van con toda la familia (y dicen) ‘ay, regresé con mi novio’. Hay que ser congruentes” Gala Montes

También contó que sabe sobre la serie de declaraciones que Crista ha realizado en su contra, pero dejó en claro que prefiere enfocarse en sus propios proyectos y no hacer caso de las “malas vibras”, pues la “alteran”.

“No hay solución. Eso ya está roto. Ya lo intenté muchas veces y no funcionó. Si viene una disculpa de su parte, tal vez”, expresó.

Gala Montes asegura que su mamá está mintiendo

Durante la plática, aseguró que, incluso después de despedirla como su mánager, siempre apoyó a su madre económicamente, por lo que se le hace “patético” que pida donaciones en redes sociales.

“Yo me voy tranquila. No me gusta hablar de dinero. Ya le di mucho. Ella me dejó de manejar a los 11 años. Le dije adiós y seguí dándole dinero. Sé que es una mujer de 55 años. Patético, yo ya le di todo, mi alma, mi juventud, mi vida. Si la ley me obliga a darle dinero, pues qué ma…”, manifestó.

Y agregó: “Mi mamá minimizaba mucho mis problemas, mi ansiedad, mi s3*ualidad, mi d3presión. El púbico me entiende. Para mí, es el mejor regalo. Me siento mal. No me gusta ver todo lo que sube. Tiene que parar”.

Para concluir, mencionó que ha tomado mucha terapia para sentirse mejor e ir con todo a la nueva temporada de ‘La casa de los famosos México’, la cual inicia el próximo 21 de julio.

