Gala Montes y Bárbara Islas son personas muy “íntimas”, asegura Maryfer Centeno

Gala Montes ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. No solo por la polémica que mantiene con su madre o su próxima entrada a ‘La casa de los famosos México’, sino también por su cercanía a Bárbara Islas, su compañera en ‘Vivir de amor’.

Durante una reciente transmisión en vivo para redes sociales, la actriz sorprendió a todos al revelar que estaba saliendo con Bárbara: “Siento un gran cariño por Bárbara Islas y hemos estado saliendo un tiempo”, dijo.

Ante esta revelación, Islas explicó: “La verdad es que ella me preguntó que si me gustaba ella, y respondí que yo era muy coqueta... ¿Le estoy dando muchas vueltas al asunto, verdad?”.

Por si esto fuera poco, las actrices se dieron un beso como parte de un TikTok, lo que desató muchas criticas en contra de Gala, a quien acusaron de “forzar” a Islas a “salir del clóset”.

Te recomendamos: Gala Montes confiesa que está “saliendo” con Bárbara Islas ¿Sellaron su amor con un romántico gesto?

Maryfer Centeno analiza a Gala Montes y Bárbara Islas; afirma que son “íntimas”

En medio de todo esto, Maryfer Centeno se dio a la tarea de analizar a Gala Montes y Bárbara Islas, concluyendo que las celebridades tienen una química muy “especial”.

“No solamente se nota una gran química, sino posturas espejo. Me queda claro que están haciendo un TikTok, pero sí es importante decir que no con cualquier persona (sé es) íntimo” Maryfer Centeno

De acuerdo con la grafóloga, la historia entre las famosas está “comenzando”, pues Bárbara “humaniza” a Gala, algo que le servirá de mucho ahora que está a punto de entrar a ‘La casa de los famosos México’.

“La humaniza de una manera extraordinaria y me parece que, además, Bárbara Islas se portó extraordinariamente amable. La palabra amistad viene de la palabra amor, que no se nos olvide”, expresó.

También destacó que la confesión de Gala “agarró por sorpresa” a Bárbara: “No solamente vemos algo natural y espontaneo, sino la más breve de las emociones que es la sorpresa. Ya después vino la risa, trató de calmarse. Definitivamente, no se lo esperaba”, apuntó.

No te pierdas: Muere famosa actriz de artes marciales que participó en ‘Mulán’, tras padecer terrible enfermedad

¿Gala Montes y Bárbara Islas son pareja?

A raíz de toda la polémica que causaron sus declaraciones, Gala aclaró que no “obligó a nadie a salir del clóset”, pues ella y Bárbara platicaron del tema antes de que lo dijera frente a las cámaras.

Si bien en un principio dijo que le gustaría que Islas la “esperara” a su salida de ‘La casa de los famosos México’, al saber que su colega la “negó”, dejó ver que se distanciaría de ella.

“Hoy ya no siento nada. Mira, yo desde que me pasó lo de mi mamá, yo sé borrar a la gente de mi vida. Sé borrar a gente que no necesito. No necesito a nadie que me diga que sí y luego me exponga ante todo México antes de entrar a un reality, cuando yo no dije mentiras”, dijo.

Y añadió: “Obviamente, me siento mal porque era mi mejor amiga. Nuestra amistad ya valió. Yo no quiero ser amiga de alguien así, mucho menos novia, pero a mí no me vas a dejar en ridículo. Yo no saqué a nadie del clóset”. Hasta el momento, Bárbara no se ha pronunciado ante lo dicho por Gala.

Mira: Gomita y Adrián Marcelo confirmados como los últimos habitantes de La casa de los famosos México