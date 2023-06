Galilea Montijo y Arath de la Torre protagonizan momento en pleno programa en vivo: “¡no te creo!”

Galilea Montijo estaba hablando del próximo gran estreno de La Casa de los Famosos México

Ahora que está a pocos días de estrenarse La Casa de los Famosos México, proyecto que será conducido por Galilea Montijo, la también integrante del programa Hoy dijo en el matutino que los participantes del reality ya están encerrados para dar inicio al ambicioso proyecto de la televisora, “ya están reclutados todos los habitantes”, mencionó.

Fue entonces que sus compañeros, incluyendo a Arath de la Torre, le pidieron dar más detalles de los otros habitantes aún no revelados, pero ella se negó, diciendo como ‘pretexto’, que desconocía todo lo demás al no haberse quedado a la lectura completa del primer programa, “¿te digo algo?… ayer me quedé en la lectura previa, me quedé en el bloque dos, o sea lo que va a pasar a la primera hora del programa, pero me falta y entonces mañana me voy a ir directo a ensayo”, indicó.

Arath le respondió dudando de ella y la expuso expresando, “¡no te creo!”, mientras ella hizo una cara de sorprendida y le regresó el comentario diciéndole, “¿por qué no me crees?” Y el conductor argumentó, “porque tienes cara de que sabes, y no nos puedes decir”.

Galilea Montijo no pudo revelar detalles del reality La Casa de los Famosos México, pero la descubrieron en su “mentira” / YouTube: Hoy

Entonces todos los conductores comenzaron a reír, mientras decían, “por contrato”, así que a la conductora de La Casa de los Famosos México, no le quedó de otra, más que aceptar que sí tiene más detalles, pero no los podía compartir, “soy muy mala mintiendo”, dijo Gali, mientras Shanik Berman contestó, “sí, eres muy mala mintiendo, no mientas porque te cachan”.

Para finalizar el momento, Arath de la Torre comentó, “eres muy transparente”, al mismo tiempo que Galilea no podía parar de sonreír al haber sido cachada por sus compañeros en ocultar información del reality que aún no puede revelar.

La Casa de los Famosos México dará inicio en el canal de Las Estrellas este domingo 4 de junio a las 8:30 de la noche.