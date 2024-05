Ginny Hoffman niega hacer magia oscura en contra Daniela Parra: “Cuando deseas el mal, se te devuelve.”

Desde 2021, Daniela Parra ha estado al lado de su padre apoyándolo en su batalla legal en el juicio de corrupción de menores y abuso, presentado por su hija Alexa, que tuvo con Ginny Hoffman, quien denunció que estos actos ocurrieron durante su infancia.

El año pasado, Héctor ‘N’ recibió una condena de diez años y medio de prisión por corrupción de menores. Después de agotar todas las apelaciones, en marzo de este año enfrentó una nueva sentencia de 13 años y 10 meses de cárcel por abuso. Además, se le ordenó pagar una reparación del daño de 109,200 pesos a Alexa. El caso aún está en proceso de apelación.

Recientemente, Daniela Parra reveló a los medios que sospechaba que alguien estuviera practicando bruj3ría en su contra. La joven mencionó haber encontrado evidencia, como tierra de panteón y cascarillas de huevo.

Checa: ¿MasterChef Celebrity suspende su transmisión? Esto sabemos

“Claro que sí, y dicen: ‘¿Por qué no saca los videos?’, porque esa no es mi prioridad. Que si quieren, sigan con su bruj3r!a, pero no nos van a hacer daño. Hemos encontrado bolsas negras con tierra que parece que nos han dicho que es de panteón y cosas así, como echadas a perder, unos limones ahí con cascarilla de huevo”. Daniela Parra

Daniela lamentó este tipo de situaciones: “Ya llegar a esos extremos para que se les haga justicia o lo que quieran, ya es demasiado. A mí no me han dejado fuera de mi casa, pero sí en los tamales nos han dejado cosas muy locas, pero al final del día esa no es nuestra prioridad, y si quieren seguir con eso, que hagan lo que quieran. Mi Dios es otra cosa diferente y yo confío en él totalmente”.

Quizá te interese: Claudia Martín anuncia su separación de Hugo Catalán: “Ya no estamos juntos desde hace tiempo”

Daniela Parra y Ginny Hoffman / Instagram: @danielaprm/@ginnyhoffman_

Daniela Parra no señaló a nadie pero mandó un mensaje a Ginny Hoffman: “Todo se te regresa si pides malas cosas para otras personas, si haces mal. Si ella está haciendo eso, todo se regresa. Cada quien sabe cómo vive su vida”.

Sin embargo, Daniela dejó claro que su prioridad no es hacer pública esta situación, ya que confía en la protección de Dios contra estas personas.

Reacción de Ginny Hoffman sobre lo que dijo Daniela Parra que le hacen “bru...ría”

Ginny Hoffman, al ser confrontada con estas declaraciones, negó rotundamente haber estado involucrada en tales prácticas. “En mi vida, jamás me involucraría en algo así. Soy creyente en Dios y sé que cualquier intento de hacer daño se devuelve”, afirmó la actriz ante los medios.

“Cuando deseas mal a otros, eso se te devuelve. Es una ley de vida”, concluyó Ginny, respondiendo a la polémica suscitada por las declaraciones de Daniela Parra.

Mira:Cazzu y Nodal: la infidelidad tocó una vez más a la puerta del amor; “No hay forma de que pueda cambiar”