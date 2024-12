Giran orden de aprehensión contra Mr. Doctor; responsabiliza a Maryfer Centeno si le pasa algo

El creador de contenido conocido como Mr. Doctor, informó a través de sus redes sociales que se giró una orden de aprehensión en su contra, en el marco del proceso legal que enfrenta con la grafóloga Maryfer Centeno. En un mensaje publicado en sus redes, el youtuber aseguró que, si algo le sucediera, responsabiliza directamente a la grafóloga: “Acaban de girar un arresto hacia mi persona, si algo me pasa hago responsable a MC”.

Mr Doctor dio a conocer la orden de aprehensión que hay en su contra / Facebook

El conflicto entre Mr. Doctor y Maryfer Centeno

El origen de este conflicto legal sucedió cuando Maryfer confirmó que demandó a Mr. Doctor por amenazas y difamación a raíz de una serie de videos y publicaciones en las que el influencer criticó el trabajo de la grafóloga y cuestionó las afirmaciones que ella hizo en diversos programas y redes sociales.

En ese contenido, Mr. Doctor acusó a la famosa grafóloga de difundir información errónea sobre los supuestos beneficios de la grafología y la caligrafía para mejorar la salud, incluyendo afirmaciones sobre cómo estas prácticas podrían ayudar a perder peso o mejorar el estado de ánimo. El youtuber destacó que tales afirmaciones no solo eran incorrectas, sino peligrosas, ya que podrían desviar a las personas de la atención médica profesional que podrían necesitar.

En respuesta, Maryfer Centeno no solo demandó a Mr. Doctor, sino que también defendió su trabajo y su postura en múltiples entrevistas. En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Maryfer expresó que su demanda no se debía a la crítica a su labor, sino a comentarios y acciones que, según ella, incurrían en violencia de género. En particular, destacó el uso de términos despectivos por parte del youtuber, como llamarla “p*rra”.

Mr Doctor critica a Maryfer Centeno y se arma la polémica; ella lo demandó / Captura de pantalla

El caso de Maryfer Centeno vs Mr. Doctor

A finales de noviembre, Mr. Doctor denunció que se había postergado su audiencia inicial en el caso, lo que él interpretó como un intento de silenciarlo mientras contaba con el apoyo de su público a las afueras de la Fiscalía. En redes, el youtuber acusó a Maryfer Centeno de utilizar influencias para que el caso no avance: "¡Movieron mi audiencia! Qué conveniente, ¿no? Seguro lo que quieren es que esto SE APAGUE… ¡PERO NO NOS VAN A CALLAR!”, expresó.

Por su parte, Maryfer Centeno mostró su disposición de seguir con el proceso judicial. Aunque recientemente, durante una aparición en Televisa, insinuó que estaría dispuesta a llegar a un acuerdo o tregua con Mr. Doctor: “Yo siempre he creído en los medios alternativos en la resolución de conflictos; sí, claro que sí (estoy dispuesta a una tregua o acuerdo)”, comentó.

En medio de estas declaraciones ahora se da a conocer por medio del youtuber que estaría enfrentando una orden de aprehensión en su contra, por lo que el caso parece lejos de terminar. Hasta ahora Maryfer no ha reaccionado al respecto.

