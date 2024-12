Gustavo Adolfo Infante defiende a Maryfer Centeno ante las críticas por denunciar a Mr. Doctor

Hace algunas semanas, Maryfer Centeno dio a conocer que había denunciado a Mr. Doctor por discriminación y violencia de género. Esto, después de que el influencer publicara algunos videos en los que no solo la insulta, sino también pone en duda su área de estudio, es decir, la grafología,

Para muchos internautas, la colaboradora de ‘Hoy´ está limitando “la libertad de expresión” del creador de contenido, lo que ha provocado muchas críticas en su contra.

Ante esto, Gustavo Adolfo Infante sale en defensa de Centeno y asegura que Mr. Doctor no tenía el derecho de juzgar de una manera tan dura el contenido que realiza la experta en lenguaje corporal para redes sociales.

Gustavo Adolfo Infante en Sale el sol / X: @saleelsoltv

Así fue como Gustavo Adolfo Infante defendió a Maryfer Centeno

Durante la más reciente emisión de ‘Sale el sol’, el afamado periodista puntualizó que Mr. Doctor se “pasó” al insultar a Centeno en sus videos, sugiriendo que la denuncia de la grafóloga es válida.

Gustavo Adolfo Infante “Es un tema un tanto complicado porque ella hace interpretaciones a través de la letra y del lenguaje corporal. Entonces, este señor, (el lenguaje que) utiliza, es muy feo contra las mujeres. Insultó a Maryfer y ella inició una denuncia por discriminación y violencia de género”

Por su parte, Ana María Alvarado dijo entender el motivo de las críticas en contra de Maryfer Centeno. Sin embargo, respaldó a Gustavo y señaló que el influencer no debió ofender a la grafóloga.

“Nada más que recapitule qué cosas debe decir para no exponerse. (Su contenido) ya se desvió a que mucha gente dude de lo que dice por ciertos comentarios que ha hecho. Mr. Doctor tiene derecho a hacer sus observaciones de las cosas que no le parecen, pero sin ofensas. Sí, usa palabras que no debería”, manifestó.

En respuesta a lo dicho por su compañera, Gustavo sostuvo que el creador de contenido era un “cuate muy ofensivo”.

Gustavo Adolfo Infante defiende a Maryfer Centeno / Captura de pantalla

Mr. Doctor asegura tener miedo de la denuncia de Maryfer Centeno

En su momento, Mr. Doctor compartió un video para YouTube asegurando que Maryfer solo quiere “silenciarlo” por decir “la verdad”. Si bien afirmó que no había hecho nada malo al poner en duda el “contenido peligroso de la grafóloga”, admitió que tiene miedo de las consecuencias de esta querella.

Según el influencer, la conductora conoce “mucha gente influyente” que podría manipular el caso para perjudicarlo.

“Yo no he cuartado los derechos de nadie, ni he discriminado. He dado calificativos acordes a las acciones, siempre dentro de mi libertad de expresión y con el fin de evitar la desinformación de charlatanes”, apuntó.

Mr. Doctor / FB: Mr. Doctor

Maryfer Centeno responsabiliza a Mr. Doctor por cualquier cosa que le pase a ella o su familia

En respuesta a las declaraciones de Mr. Doctor, la grafóloga publicó un video recopilatorio de todas las veces que el influencer la insultó en sus videos.

También mencionó que hace responsable a Mr. Doctor ante cualquier cosa que le pueda pasar a ella o su familia.

“Te hago responsable de cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia. Tú eres un violentador de mujeres y un cobarde. Te has metido con puras mujeres y con alguien que está en el cielo”, indicó.

