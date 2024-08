Gomita desata críticas por decir que un hombre debe ganar 500 mil pesos al mes para que ella pueda enamorarse

Las pláticas en ‘La casa de los famosos México’ han dado de qué hablar en redes sociales. Los habitantes de la casa han hablado de todas sus polémicas y han generado otras más.

Tal es el caso de Gomita quien en una conversación indicó que su próxima pareja debe de ganar al menos 500 mil pesos al mes para que pueda salir con ella.

“Me ha tocado uno que tenía aguacates o producía maíz pero no concretamos porque llegan a tener red flags. Puedes tener mucho dinero pero no me gusta que me digas ‘no puedes hacer eso’”, contó sobre romances fallidos con algunos hombres que han tenido dinero, pero le han querido decir qué hacer, algo que ella no tolera.

En respuesta, Adrián Marcelo cuestionó si podría enamorarse de un hombre sin dinero, pero que no fuera controlador, a lo que ella dijo que es imposible que eso ocurra. “Me gustaría que tuviera potencial pero no que yo lo tuviera que patrocinar. Tiene que ganar bien un medio melón, medio melón está cool ¿No? si a mí me va bien yo quiero que a él le vaya mejor que a mí”, indicó.

Por su parte, Adrián Marcelo dijo que eso era algo que muy difícilmente iba a poder encontrar en México y trató de convencerla de que incluso un hombre que ganara 200 mil pesos también le puede dar una vida lujosa.

Es ahí donde Gomita comentó que su novio no debe ser mexicano, sino extranjero.

En redes sociales tunden a Gomita por su comentario en ‘La casa de los Famosos México’

Las palabras de la influencer desataron memes y críticas en redes sociales donde cuestionaron si los hombres que ganarían 500 mil pesos al mes se fijarían en ella o preferirían estar con alguien más.

“Hombres heterosexuales: pónganse a chambear, porque esta dama solo accederá a salir con ustedes si ganan arriba del medio millón de pesos al mes. ¡A chin..arle!”, “alguien que gane 500 mil al mes no va a buscar a alguien que le digan ‘Gomita’”, “que alguien le diga a Gomita que Agustín no gana los 500 mil jaja”, “Gomita podrá tener sus exigencias y es válido, el problema viene cuando se vea lo que ella ofrece. Entonces ahí si, quien tiene 500 mil en la bolsa mensualmente, seguramente podrá pagar mejores mujeres tanto física e intelectualmente”, fueron algunos de los comentarios en redes.

