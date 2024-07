¿Gomita y Agustín tuvieron sus queveres en ‘La casa de los famosos México’?

A pocos días de haber comenzado ‘La casa de los famosos México’, las polémicas, los roces y las rivalidades ya han salido a la luz. Los habitantes han comenzado a mostrar sus verdaderos colores y, como era de esperarse, no todos se llevan bien. Entre las tensiones más notables están las de Adrián Marcelo con Brigitte, y Potro con Shanik, mientras que Karime se encuentra en medio de varios conflictos.

Sin embargo, no todo es negativo en la casa. También ha surgido la atracción física, y una de las participantes que ya le ha echado el ojo a otro habitante es Gomita. La comediante e influencer, quien ha tomado gusto por tener conversaciones a solas con las cámaras del show, reveló que se siente atraída por Agustín Fernández, un modelo argentino y amigo de Nicola Porcella.

Gomita no dudó en confesar sus sentimientos y aseguró que le hubiera gustado más dormir con Agustín en vez de con Brigitte.

Agustín Fernández y Briggitte Bozzo / FB: Agustín Fernández y Briggitte Bozzo

"¿Creen que me haga caso Agustín? Soy como la niña fea del grupo que quiere con el guapo. No si es bien huilote. Ay, a mí me hubiera gustado más dormir yo con el Agus. Ay, Goma, eres traviesilla, qué tal si le digo a Brigitte que me gusta, y mejor le declaro mi amor”, compartió entre risas mientras se peinaba frente a las cámaras del reality.

Gomita revela a Shanik que habían tenido algo más que ducha en la regadera

Aunque aún no ha pasado nada serio entre ellos, Gomita y Agustín ya han comenzado a bromear sobre su posible romance. Recientemente, Agustín sorprendió a Shanik al decirle que él y Gomita habían “hecho el am...” en la regadera.

“Ya dormimos juntos”, soltó Agustín, dejando a Shanik incrédula y curiosa. “No te creo”, respondió Shanik, pero no pudo evitar seguir preguntando: "¿Y…?”.

Sin detalles, Agustín respondió: “Bien”. Sin embargo, Shanik no se conformó con esa respuesta e insistió en saber más información: “Soy un caballero. No puedo dar tantos detalles”, contestó el modelo argentino, tratando de mantener el misterio. “Pero del 1 al 10", persistió la comunicadora.

Gomita, en un intento de ayudar a Agustín a salir del aprieto, intervino: "Él no puede decir nada...”, y añadió con una sonrisa: “Estuvo de cien”.

Con cada día que pasa en ‘La casa de los famosos México’, las emociones y las tensiones aumentan, prometiendo muchas más sorpresas y momentos emocionantes. ¿Será que Gomita y Agustín finalmente tendrán su momento romántico? ¡Solo el tiempo lo dirá!

Gomita / Cortesía Gomita

