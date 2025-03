Gustavo Adolfo Infante asegura que Maribel Guardia enfrenta orden de restricción

El pasado sábado 1 de marzo, Imelda Tuñón anunció en sus redes sociales que las autoridades le devolvieron la custodia de su hijo, quien permaneció más de un mes con su abuela, Maribel Guardia.

La actriz había obtenido el cuidado del menor tras emprender acciones legales contra su nuera por supuestos problemas de consumo de alcohol y sustancias que pondrían en peligro al niño.

Desde el inicio de este conflicto, videos y testigos han respaldado las acusaciones sobre la presunta adicción de Imelda. Incluso, recientemente se reportó la detención de un presunto distribuidor de sustancias vinculado a ella.

Sin embargo, la viuda de Julián Figueroa ha negado todas las acusaciones y asegura que Maribel Guardia, en complicidad con su esposo, Marco Chacón, busca alejarla de su hijo con “mentiras”, lo cual tampoco ha sido comprado por ninguna de las partes.

Checa: Esposo de Maribel Guardia rompe el silencio luego de que su nieto regresara con Imelda Tuñón

Maribel Guardia llega a Juzgados de la lo familiar. / Alejandro Isunza

Encuentro en el juzgado este lunes 3 de marzo: Maribel Guardia e Imelda Tuñón frente a frente

El lunes 3 de marzo, Maribel Guardia acudió a los juzgados familiares de la Ciudad de México para atender una audiencia relacionada con el caso. La actriz relató que el niño se asustó cuando las autoridades llegaron por él, pero su esposo, Marco Chacón, logró tranquilizarlo antes de entregarlo a su madre.

“Lo que yo quería era protegerlo, cuidarlo y creo que si ella está bien, él va a estar bien”, declaró Maribel Guardia ante los medios de comunicación.

Pese a las declaraciones de la actriz, las autoridades presentes en la diligencia incluyeron elementos de la Policía de Investigación, la Ministerial, Derechos Humanos y el DIF. De acuerdo con Gustavo Adolfo Infante, fue necesario ingresar por la fuerza a la casa de la actriz para recuperar al menor.

Te puede interesar: Imelda Tuñón gana ante Maribel Guardia y recupera a su hijo, todos los detalles

Maribel Guardia llega a Juzgados de la lo familiar. / Alejandro Isunza

¿Hay orden de restricción contra Maribel Guardia?: versiones encontradas

Aunque hasta ahora Imelda Tuñón no ha confirmado si su hijo podrá mantener contacto con su abuela, se ha reportado que existe una orden de restricción en contra de Maribel Guardia.

No obstante, Marco Chacón aseguró que la audiencia de su esposa fue “para la entrega de pruebas” y aclaró que “no hay una restricción para ninguna de las partes para ver al niño”.

“Eso no se ha determinado ni es el momento procesal para saberlo”, añadió el esposo de la actriz.

Sin embargo, en el programa De primera mano, Gustavo Adolfo Infante aseguró que sí existe una orden de restricción para Maribel Guardia: “O sea, no se le puede acercar”, enfatizó el periodista.

Además, reveló que Marco Chacón mostró resistencia al momento de entregar al menor: “Me dicen que hubo resistencia por parte de Marco Chacón. No quería entregar al niño”.

Mira: Maribel Guardia rompe el silencio tras el regreso de su nieto con su mamá, Imelda Tuñón

Gustavo Adolfo Infante mano alzada deteniendo / Facebook: Gustavo Adolfo Infante

El abogado de Maribel Guardia responde: “Esto apenas comienza”

Alejandro Jiménez, abogado de Maribel Guardia, habló en el programa Despierta América sobre el proceso legal en curso: “Esto apenas comienza”, afirmó, insinuando que el caso podría escalar hasta un juicio.

Cuando se le cuestionó sobre la presunta orden de restricción en contra de su clienta, Jiménez confirmó su existencia y lamentó que “Sí es cierto, lamentablemente el niño es el que está de por medio”.

El abogado subrayó que Maribel Guardia no pretende arrebatarle el hijo a Imelda, sino protegerlo: “La señora Maribel no quiere quedarse con el niño, no quiere arrebatarle el niño a su mamá. Quiere velar por su seguridad, nada más”, explicó.

Jiménez también cuestionó la capacidad de Imelda para cuidar de su hijo: “La mamá siempre será la mamá, pero aquí hay ciertas excepciones y el niño en sus manos está en peligro”, aseguró.

Finalmente, el abogado expresó la preocupación de su clienta: “Maribel está muy angustiada, como cualquier ser humano que ve a su nieto en peligro”.

El caso sobre el nieto de Maribel Guardia continúa generando controversia. Mientras la actriz y su abogado insisten en que su prioridad es la seguridad del menor, Imelda Tuñón celebra la recuperación de la custodia. Con declaraciones encontradas sobre la existencia de una orden de restricción, el litigio promete seguir acaparando la atención de los medios y el público.