Héctor Martínez, enojado por las “críticas palomeras” en La academia

El director de La academia, Héctor Martínez, se convirtió en tendencia tras abandonar en vivo el programa Camino a la fama, conducido por Ferka, Vanessa Claudio y Ricardo Casares. Esto, debido a que este programa estrenó una nueva sección llamada “Las frases célebres del director”. Héctor decidió irse del foro sin importar que estaban en vivo. Platicamos con él: “No vine a La academia a ridiculizar. Vine a hacer artistas”.

“No me presto a burlas. Tengo 30 años en la industria y he trabajado con muchos artistas. Tengo que valorar mi trabajo y defenderme de que me ridiculicen”.

Mira: Muere famoso cantante de corridos a los 25 años; se iba a presentar en Fenapo 2024

Héctor tomó la decisión al considerar que los conductores del programa Camino a la fama se estaban burlando de él / Liliana Carpio

“La gente necesita una válvula de escape para sacar su odio. Desgraciadamente, una parte de la población disfruta destruyendo a la gente. Mi trabajo es muy transparente y está plasmado en muchas generaciones que he formado y que agradecen lo que hicimos por ellos”.

Sobre los haters que lo tacharon de exagerado, comentó: “Si creen que exagero, es su opinión. Nadie debe permitir una burla o que pasen por encima de uno. Siempre he luchado para que todo el mundo sea respetuoso y tenga derecho a dar su punto de vista de manera constructiva”.

Lee: Nicola Porcella confiesa sus deseos por convertirse en papá por segunda ocasión ¿Tiene novia?

Al director de La academia no le importó estar al aire y se levantó y se fue. / Liliana Carpio

Héctor Martínez, director de La academia, nos confesó que piensa sobre las críticas del panel

“Yo quiero que este proyecto sea el mejor de México. Formar artistas me vuelve loco. Lo hago con un placer enorme. Yo reacciono. Soy muy temperamental. Tengo una idea clara de lo que necesito para que los proyectos salgan adelante”

“A lo que no me presto es a causar bullying o que me lo hagan a mí. A eso no juego”.

“Estoy contento con su desarrollo. Me siento muy orgulloso de ellos porque están encaminados a cantar y lograr ser los mejores artistas del país a partir del don del canto”.

Sobre los comentarios que han recibido los alumnos por parte de los críticos, señaló: “Cuando son críticas buenas, las aplaudo. Cuando son palomeras, improvisadas y que no aportan al crecimiento de los chavos, me enoja. No estoy haciendo maniquíes sino artistas. No estoy empoderando famosos. Formamos gente común a partir de sus dones como artistas”.

Te puede interesar: Mamá de Gala Montes explota contra Adrián Marcelo por jugar bajo: “Me juzga cuando ni hijos puede tener”

Cada semana Héctor enfrenta las críticas de Chiquis, Arturo López Gavito, Espinoza Paz y Lola Cortés / Liliana Carpio

“Necesito una crítica objetiva. Que construya. No quiero que una crítica mal fundada los bajonee. Por eso me enoja mucho. Conozco muy bien a los jueces, los aprecio. Pero hay que ser muy críticos y profesionales en este proyecto”.

“Este no es el festival OTI. Es un programa de televisión en una escuela de alto rendimiento. Quiero que se suban a este barco de crecimiento para ayudarlos a mejorar”.

“Voy a seguir defendiendo a mis alumnos. Primero están ellos. Yo trabajo para más de 150 mil críticos que están en su casa, y no solo para 4”, concluyó el director de La academia.

Para más notas exclusivas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa o digital de tu revista TVNotas ¡No te la pierdas!