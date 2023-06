Héctor N apelará sentencia de 10 años y 6 meses por el delito de corrupción de menores

Héctor ‘N’ fue declarado culpable el pasado 25 de mayo y deberá cumplir 10 años y 6 meses en prisión.

Se tiene diez días para presentar el recurso de apelación a partir de este viernes día hábil, para recabar todo lo necesario e interponer dicha apelación a la sentencia.

Luego de que el pasado 25 de mayo, se llevó a cabo una de las últimas audiencias sobre el caso del presunto abuso que cometió Héctor ‘N’, se dio a conocer que después de casi 2 años de la detención del actor, el juez determinó el veredicto y declaró culpable a Héctor con una condena de 10 años y 6 meses en prisión por el delito de corrupción de menores de edad.

Recordemos que en octubre de 2020, Ginny Hoffman y su hija, Alexa, denunciaron ante las autoridades al actor Héctor ‘N’ por presunto abuso sexual y violencia intrafamiliar.

No obstante, fue hasta junio del 2021 que Héctor ‘N’ fue detenido y llevado a prisión preventiva, desde entonces ha permanecido en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.

Fue a través de un comunicado de prensa que llegó a nuestra redacción, el pasado 10 de mayo, donde los abogados de Ginny y Alexa, confirmaron la sentencia:

“Por delito de corrupción de personas menores de edad, agravado y por los hechos cometidos en agravio a su hija cuando ella tenía entre 6 y 14 años”, se podía leer

Hace unas horas, se llevó a cabo la audiencia para la apelación por parte del juez de control donde se determinó que el actor tiene diez días para presentar este recurso, tomando en cuenta a partir del día que tienen la sentencia por escrito; así lo dio a conocer la abogada Samara Ávila, defensa del histrión.

“Tenemos diez días, así lo establece el código nacional, para poder presentarlo, y dentro de esa temporalidad, ya los tenemos previstos. Y empiezan a correr a partir de los días que tenemos la sentencia por escrito”, explicó

Además, al preguntarle de cómo se encuentra Héctor tras todo esto que está viviendo, señaló: “está con la mente tranquila, con la frente en alto, como lo hizo saber con su carta como saben todos ustedes. Está tranquilo, muy animado para esta segunda instancia y muy al pendiente de su trámite de apelación para que logremos todo en tiempo y forma”.

Incluso agregó: “el señor Héctor es un hombre fuerte, que sabe que la verdad está de su lado, por la experiencia que he vivido y que tengo de otros clientes, pueden pasar por situaciones de depresión. Cada vez que hablo con él, lo ve muy echado pa’ lante, para Dany es muy importante que tengan la información correcta para que no hagamos esto más alarmante de lo normal. Me imagino que esto de estar privado de tu libertad es lo más fuerte que puedes sufrir. Vamos a mantenernos positivos, no pensar en situaciones adversas del Señor Parra, que me lo ha manifestado él y su hija Dany”.

Al cuestionarla si le pidió autorización para publicar la carta, la abogada respondió: “es cuestión totalmente familiar, entre él y Dany; yo soy muy respetuosa de lo que platican entre ellos dos. Yo con mucho gusto platico las cuestiones legales, se los comparto con mucho gusto, y esto fue de mucho amor”.

Sobre si ya se enteró de lo que dijo su ex Ginny en las redes, la abogada relató: “sí, ya está enterado por todos los medios, ya que aquí tiene acceso a una tele, platicamos entre él y yo, y no lo referimos”.

Al cuestionarla sobre cómo se encuentra Daniela, hija del actor, mencionó: “yo, ahorita le marqué, está tranquila, positiva para la siguiente instancia, le expliqué lo que pasó ahorita en esta audiencia, y está en la mejor disposición de continuar como ya lo habíamos platicado”.

Acerca de la esperanza que tiene Héctor de salir libre, Samara Ávila indicó: “claro, se mantiene positivo, ahorita le pregunté cómo está, él se mantiene en lo dicho, seguimos trabajando y nos tiene confianza como su equipo legal”.

