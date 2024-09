Hermana de Gala Montes estalla contra Sian Chiong porque él negó haber escupido a la comida en LCDLFMX

La reciente eliminación de Sian Chiong de ‘La casa de los famosos México’ ha generado una oleada de controversia debido a las intensas polémicas que surgieron por sus actitudes durante su estancia en el reality.

El actor cubano, quien fue el octavo en abandonar la competencia, ha sido señalado por sus presuntos comportamientos inapropiados hacia sus compañeros, entre ellos, escupir en los platos de comida y supuestamente realizar tocamientos indebidos.

Una de las reacciones más contundentes vino de Beba Montes, hermana de la actriz y participante del programa, Gala Montes. A través de un video en redes sociales, Beba no se contuvo al expresar su enojo y descalificar las explicaciones de Sian.

Rebecca Montes, Gala Montes y Crista en marcha feminista. / Instagram

Hermana de Gala Montes molesta tras ver a Sian “justificar” sus actos

“Por aquí te voy a decir algo, por más que justifiques el que ‘ay yo no le escupí, yo solo fingí que le escupí’, aquí en México no vamos a fingir que te vamos a mandar a la v.3r.g4, te vamos a mandar a la v.3r.g4, bueno ya te mandaron. Acuérdate que a los mexicanos no se nos olvidan las cosas”, sentenció Beba en su mensaje en Instagram.

Tras su salida, Sian negó categóricamente las acusaciones y ofreció su versión en entrevistas. En relación al escupitajo, aseguró que no lanzó saliva, sino que lo fingió como una broma. No obstante, estas explicaciones no convencieron a Beba, quien insistió en que las acciones del actor cubano eran injustificables.

Además del incidente del escupitajo, Beba también lo acusó de otros comportamientos inapropiados dentro de la casa, como haber llamado “hipopótamo” a su hermana Gala y usar información confidencial que ella le había confiado fuera del programa para atacarla a través de otros participantes.

“¿Y tú crees que a mí se me olvida que le dijiste hipopótamo o que contaste cosas que mi hermana te contó fuera de ‘La casa de los famosos México’, para darle esa información a alguien más para que la atacara y todavía fomentaste que la atacaran con eso? No se me olvida”, expresó Beba.

Beba Montes concluyó su mensaje con un fuerte consejo dirigido a Sian, en el cual lo invita a pedir disculpas: “No trates de justificar lo injustificable, mejor pide perdón y guárdate donde nadie te encuentre”.

Al momentos, Sian Chiong no ha reaccionado a este fuerte mensaje.