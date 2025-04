Novio de Gala Montes difamó a Karime Pindter para distanciarlas, según una amiga de la actriz

En medio del escándalo que provocó las declaraciones de Crista Montes, mamá de Gala Montes, en la entrevista con Adrián Marcelo, se revela la verdadera razón por la que la actriz y Karime Pindter se distanciaron.

Recordemos que Gala y Karime se hicieron grandes amigas tras participar en ‘La casa de los famosos México’ 2024. No obstante, todo cambio luego de que la también cantante dejara de seguir a la influencer en redes y contestara con un “true (verdad)” una publicación de un internauta que acusó a Pindter de sabotearla laboralmente.

Si bien la protagonista de ‘Vivivr de amor’ no ha hecho declaraciones directas sobre este señalamiento, dijo en su momento que decidió distanciarse de la creadora de contenido debido a que la había ignorado cuando más la necesitaba.

Aunque Gala dejó claro sus motivos por los que prefería estar alejada de Karime, Anna Portter, una amiga de la cantante, aseguró que el verdadero culpable de su distanciamiento era Icho, quien es pareja y mánager de Montes.

Durante una transmisión en vivo, Anna mencionó que Icho fue quien inició el rumor de que Karime contactaba a las marcas para robarle trabajo a Gala. Todo esto, como parte de su plan para desprestigiarla y así provocar el fin de su amistad.

Según su testimonio, el músico haría esta clase de cosas con todos aquellos que se acercan a Gala Montes, pues, aparentemente, quiere “tenerla para él solo”.

Amiga de Gala Montes

“Eso del 50% fue inventado por Icho para alejarla. Así me lo inventó a mí también con la mamá, por eso me alejé. Hizo lo mismo conmigo y así va a hacer lo mismo con quien se le acerque. No hay diferencia. Se le acerca alguien que sienta que es un peligro, (él se encarga de alejarlos)”.