Hermana de Gala Montes le responde a su madre, Crista Montes, tras sugerir que ella impide la reconciliación

Tal parece que la polémica entre Crista Montes, mamá de Beba y Gala Montes, y sus hijas está lejos de terminar. Luego de que la exmánager de Gala se quejara del trato de las famosas y declarara que Beba es quien impide la reconciliación con la actriz, las hermanas Montes comparten un peculiar video.

Recordemos que, hace algunos días, Crista se dijo harta que la gente, incluida sus propias hijas, la traten “peor que a una criminal”. También manifestó que, en la final de ‘LCDLFMX’, Gala mostró intenciones de querer limar asperezas con ella, pero, aparentemente, su hermana Beba la estaría “manipulando”.

“Yo creo que eso es. Saliendo de ‘La casa de los famosos’, me abrazó, sentí su abrazo y creo que fue honesta. Después de eso, cambió. Algo está pasando, pero no te puedo asegurar”, manifestó hace poco en un encuentro con la prensa.

Hermana de Gala Montes le pide que “no le haga caso a su madre”

Hace algunas horas, las hermanas Montes usaron las redes sociales para lanzar un video que hace referencia a las últimas declaraciones de su mamá.

En dicho clip, Gala y Beba actúan una escena de la serie ‘Los Simpson’, en la cual el personaje de ‘Milhouse’ le comenta a ‘Bart’ que su mamá le pidió que no se juntara con él, pues es una “mala influencia”.

Siendo el personaje de ‘Bart’, la influencer le dice a su hermana que no le haga caso a su progenitora: “¿Cuántas veces te he dicho que no le hagas caso a tu madre?”.

Si bien no se mencionó nombres en el video, para muchos fue más que claro que era una respuesta a las palabras de Crista, pues, en la descripción del post, se escribió el siguiente mensaje: “La definición perfecta de ‘mis traumas, mis chistes’”.

Por otra parte, la publicación generó cierta polémica entre los internautas. Si bien algunos les pedían que ya arreglaran las cosas con su mamá, la gran mayoría tomó el asunto con humor y las felicitó por ser “tan unidas”.

¿Beba Montes realmente impide la reconciliación entre Gala y su mamá?

Hace algunas semanas, una fuente cercana a la familia Montes contó en exclusiva para TVNotas que a Beba le “conviene” que Gala y su madre continúen peleadas, pues así ella puede “aprovechar” la fama y fortuna de su hermana.

“Gala está muy confundida. Está entre la espada y la pared. Está envenenada por su hermana y su papá para que no busque a su mamá y que ella y el papá se sigan aprovechando de su distanciamiento”, comentó.

Cabe destacar que la popularidad de Beba despuntó tras la participación de Gala en ‘La casa de los famosos México’. Incluso, fue contratada por la agencia FZ Management, empresa que trabaja con celebridades como Agustín Fernández y Wendy Guevara.

¿Por qué Gala Montes y su mamá están peleadas?

Todo comenzó cuando Crista Montes, mamá de Gala, reveló a TVNotas que su hija la despidió como mánager y la dejó a su suerte. La actriz negó estas acusaciones y dijo que su mamá solo quería “vivir de sus costillas”. También aseguró que ella y su hermana habían sido maltratadas por Crista.

En respuesta, la progenitora de la celebridad sostuvo que sus hijas eran quienes la agredían y hasta retó a Gala a llevar este asunto al terreno legal.

Pese a todo, Crista ha manifestado su deseo de reconciliarse con sus hijas, principalmente Gala. Por su parte, las hermanas Montes han dicho que necesitan “tiempo” para reflexionar y han lamentado que su mamá quiera “forzar un arreglo entre ellas”.

