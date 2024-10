Mamá de Gala Montes harta de que la “traten peor que a una delincuente”; solo busca reconciliarse con su hija

Crista Montes, mamá de Gala y Beba Montes, sigue dando mucho de qué hablar. Tras su intenso encontronazo con Joanna Vega-Biestro, sugirió que sus propias hijas la tratan “peor que a una delincuente”.

En un reciente encuentro con la prensa, la mamá de las celebridades lamentó que actualmente esté “sin nada” y la vean como a una “criminal”.

“Así es mi situación el día de hoy” Crista Montes

Gala Montes / FB: Gala Montes

Crista Montes sostiene que Beba le “mete ideas” a Gala

La mamá de las famosas también reiteró su teoría de que Beba “manipula” a Gala para que no hable con ella. Según Crista, el abrazo que recibió de la actriz tras salir de ‘LCDLFMX’ le indicó que quería una reconciliación.

“Yo creo que eso es. Saliendo de ‘La casa de los famosos’, me abrazó, sentí su abrazo y creo que fue honesta. Después de eso, cambió. Algo está pasando, pero no te puedo asegurar”, expresó.

También aprovechó para criticar a Beba por haber sacado a su hija de la escuela e involucrarla en el medio: “Está mal. Yo a Gala la llevaba a la escuela”, manifestó.

Crista Montes afirma que Joanna Vega-Biestro no tiene el derecho a “juzgarla”

Durante la conversación, tocó el tema de su conflicto con Joanna Vega-Biestro. Recordemos que Crista se molestó con la presentadora después de que esta criticara sus “métodos” para intentar acercarse a sus hijas.

“No me gustaron sus comentarios. Me sentí ofendida. Lo que quise decir yo es una queja pública porque fue ofensiva su opinión. Ella no tiene que dar opinión. Me violentaron. Los comentarios que ella hizo ya son comunes, pero a mí me lastimaron”, sostuvo.

Para finalizar, aprovechó las cámaras para mandarle un breve, pero emotivo mensaje a su hija, Gala Montes: “Que la amo”, concluyó.

Joanna Vega-Biestro sorprendida / YouTube: Imagen Televisión

¿Qué pasó entre Crista Montes y sus hijas?

Todo comenzó cuando, hace algunos meses, Crista Montes contó para TVNotas que Gala Montes no solo la despidió como su mánager, sino también la abandonó a su suerte. En respuesta a esto, la actriz subió un video negando esto y acusando a su madre de maltratarla a ella y a su hermana.

Ante esto, Crista aseguró que sus hijas fueron quienes la violentaron en su momento y hasta retó a Gala a llevar este asunto al ámbito legal.

Pese a todo esto, la mamá de Gala apoyó a la también cantante durante su estancia en ‘La casa de los famosos México’ y ha expresado en diversas ocasiones su intención de arreglar las cosas con sus hijas.

Hace unas semanas, Crista Montes estuvo en ‘El Mitangrit de TVNotas’, conducido por Horacio Villalobos, donde señaló que, sin importar qué, sus hijas son lo más importante en su vida.

En medio de todo esto, una fuente cercana a la familia Montes relató para TVNotas que Beba y su padre “manipulan” a Gala para que no se reconcilie con su mamá y, de pasó, también se aprovecha de su fama.

