Hermano de Daniel Bisogno le agradece a Niruka el ‘trabajito’ que le hizo al conductor para salvarlo

La salud del presentador de Ventaneando, Daniel Bisogno, continúa en estado delicado tras recibir un trasplante de hígado, proceso que ha requerido de hospitalizaciones recurrentes debido a complicaciones infecciosas.

En este contexto, su hermano, Alex Bisogno, ha revelado la delicada situación que enfrenta el conductor y ha agradecido a la vedette Niurka por el “trabajito” espiritual que ella realizó para fortalecer la salud de Daniel, quien en semanas recientes experimentó temblores, producto de una bacteria que está atacando a su cuerpo.

Mira: Daniel Bisogno: nueva bacteria lo ataca tras trasplante de hígado, ¿cuál es su estado este 12 de noviembre?

Redes sociales

Alex Bisogno revela los detalles de la salud de su hermano

En una reciente entrevista, Alex Bisogno explicó las condiciones actuales que enfrentan junto a su hermano tras su reciente alta médica. El regreso de Daniel Bisogno a Ventaneando el pasado 4 de noviembre no pudo ser debido a que llegó a las instalaciones de TV Azteca con visibles temblores, lo cual motivó a que fuera trasladado de inmediato al hospital.

La causa detrás de su estado se debe a los efectos de los inmunosupresores administrados después del trasplante, estos son necesarios para que el cuerpo del conductor no rechace el órgano que recibió. Sin embargo, estos medicamentos afectan también su sistema inmunológico. Así lo dijo su hermano:

“Daniel está con casi nada de anticuerpos para evitar un rechazo del órgano trasplantado y eso trae otro tipo de consecuencias”, explicó Alex, quien señaló que esta falta de defensas facilita que la bacteria pueda propagarse rápidamente, desde el estómago hasta el torrente sanguíneo, ocasionando episodios como los temblores que lo aquejaron recientemente.

Checa: Daniel Bisogno sigue en el hospital tras crisis de salud; Pedro Sola revela cómo está este 8 de noviembre

Daniel Bisogno fue hospitalizado de emergencia y presentó un cuadro hepático. / Instagram: Daniel Bisogno

Niurka y su “trabajito” en apoyo a la salud de Bisogno

La situación de salud de Daniel Bisogno también ha captado la atención de personas cercanas, como Niurka Marcos, quien hace unos meses aseguró haber intervenido espiritualmente para ayudar en la recuperación del conductor.

En una entrevista en el programa Ventaneando, la vedette habló de su participación en el proceso de sanación del presentador. Según Niurka, ella aplicó sus conocimientos de santería con la intención de fortalecer el bienestar de Daniel cuando estuvo en terapia intensiva en uno de sus momentos más críticos.

La vedette expresó en aquella ocasión: “Hice muchísima brujería para que este saliera... Yo le di con todo... Al santo todos los días, dale, dale... Trabaja bebé”, detalló Niurka, agregando que fue un esfuerzo constante.

Daniel, por su parte, confirmó con gratitud que estos actos espirituales lo ayudaron en momentos de gran vulnerabilidad. Aunque esta entrevista se llevó a cabo tres meses antes de las recientes complicaciones, la intervención espiritual de Niurka ha cobrado relevancia ahora que su salud está nuevamente comprometida.

Te puede interesar: Daniel Bisogno confirmó que Niurka le hizo un ‘trabajito’ para sanarlo, recuerdan video viral

YT

Alex Bisogno busca ayuda espiritual para su hermano

Con el estado de salud de su hermano en constante cambio, Alex ha recurrido a diversas formas de apoyo, incluyendo las espirituales, en su búsqueda por la recuperación de Daniel.

Alex relató que incluso intentó contactar a Niurka para recibir más orientación sobre la santería, ya que el bienestar de su hermano ha sido motivo de gran preocupación”.

Traté de contactar (a Niurka) por información que a mí me llegó, que uno no sabe si es cierto o no es cierto, pero para qué le juegas”, explicó.

A pesar de no haber confirmado si su hermano ha sido víctima de algún “trabajito” negativo, Alex no dudó en solicitar ayuda adicional en caso de que fuera necesario: “Le pedí a gente que yo conocía y le dije ‘si hay algo por ahí, échale la mano’”.

También se refirió a la naturaleza del trabajo de Daniel, que muchas veces lo expone a enemistades debido a su carácter directo y su estilo de crítica en la televisión. “Sabemos que Daniel tiene enemigos porque su trabajo es así... La gente no entiende que es un personaje televisivo y que más allá de lo que diga en un programa de televisión, fuera de ahí es una persona totalmente diferente”, puntualizó Alex.

Daniel Bisogno: La recuperación y futuro del conductor

Daniel Bisogno se encuentra en un proceso de adaptación al órgano que le fue trasplantado. De acuerdo con las declaraciones de Alex Bisogno, las complicaciones que ha presentado despues del procedimiento son esperadas debido a los medicamentos que le son suministrados.

Los médicos han recomendado que Bisogno trate de retomar sus actividades laborales para mantener un ánimo estable y una rutina que lo mantenga positivo en su proceso de recuperación. Esta indicación busca no solo su bienestar físico, sino también el emocional, ya que el presentador ha estado enfrentando diversas crisis médicas.