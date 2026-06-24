Hija de actor de ‘Hasta que el dinero nos separe’, vive con trastorno incurable, él revela: “Necesita ayuda”

Harry Geithner, de 59 años, se encuentra en uno de sus mejores momentos. Próximamente estrenará un programa de televisión producido y conducido por él mismo, titulado ‘A ver qué sale’. Además, en su faceta de papá, está orgulloso de sus hijos de una relación anterior de su esposa, Alejandra Geithner, a quienes adoptó como propios. Nos compartió que la más pequeña, quien vive con autismo severo, le regala día a día importantes avances y logros que llenan de alegría a su familia.

Harry Geithner / Instagram: Harry Geithner

¿Cuántos hijos tiene Harry Geithner?

El actor lleva 7 años de matrimonio con Alejandra y está feliz con la familia que han formado. “Tengo 2 hijos maravillosos, Santino, de 15, un muchacho sano, curioso, travieso, que sigue mis pasos. Estudia producción de televisión. Por el otro lado, un ser hermoso, Donatella, de 11. Es muy especial, es autista severa. Tiene displasia automotriz, epilepsia y es toda una maestra, pues nos ha enseñado qué es la unificación familiar.”

Geithner nos explicó en qué consiste esta condición y qué avances ha tenido su nena: “Mi hija necesita ayuda 24/7. Ella no es independiente. Necesita que la ayuden a comer, a vestirse, a ir al baño, en todo. Como familia hemos logrado tener una rutina para apoyarla y también recibimos ayuda externa. Saber que ya toma agua sola es un gran logro”.

Nos dijo en qué sentidos ha avanzado la pequeña: “Hemos visto cómo camina, cómo dice mamá, cómo se vuelve independiente y a veces es terca, y eso muestra la personalidad que tiene”.

Su esposa y él han apoyado mucho a Donatella, quien ya terminó quinto de primaria. Harry Geithner y esu esposa Alejandra Geithner en 2025 / Redes sociales

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¿Cómo viven Harry Geithner y su esposa el trastorno de su hija?

El también conductor comentó que se ha preparado mucho para apoyar en el proceso de su hija: “Nos ha tocado aprender paso a paso. Yo me confieso a veces muy ignorante en cómo manejar este tipo de situaciones. Tuve que preguntar, estudiar, leer, sobre todo para que pudiéramos tener una familia lo más unificada. Ha sido un proceso arduo, pero al final está la recompensa, porque ya se graduó de quinto de primaria, y verla ahí haciendo sus grandes avances fue maravilloso. Aquí en Estados Unidos (donde viven), va a una escuela regular, pero tienen un área específica para niños especiales. Ella hace su vida normal”.

Se considera un papá presente, y aunque tiene mucho trabajo, trata de estar con su familia.

“Cuando alguien es autista no le puedes cambiar la rutina constantemente, porque entran en una crisis muy fuerte. Hay que tratar de entender cómo les gusta vivir, y nosotros nos acomodamos, porque aprendes con prueba y error.” HARRY GEITHNER

Tiene la tranquilidad de que su hija estará bien cuidada en caso de que lleguen a faltar. “Hay una cosa maravillosa en Estados Unidos, y se agradece. La obligación de papá es mantener sanos y salvos a sus hijos, darles alimentos, una preparación y que estén bien hasta el día que no estés. Mi esposa se encargó de que, si en algún momento ya no estamos, el estado de Nueva York la arropa y la mantiene hasta el fin de sus días. Nosotros hemos cumplido”.

harry geithner y su esposa / REDES SOCIALES

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¿Cómo se siente Harry Geithner como padre de familia?

Por el momento, se siente satisfecho por lo que han logrado hasta ahora en familia.

Efectivamente, porque también Santino es un muchacho sano, tiene buenos valores, es emprendedor y creo que hemos trabajado con él HARRY GEITHNER

Por otra parte, recordemos el distanciamiento entre él y su melliza, Aura Cristina Geithner, por más de 2 décadas, luego de que ella se fuera con su novio a los 18 años y que no lo apoyó en su carrera como actor, pues ella ya era una modelo reconocida en Colombia. Ahora ya tiene comunicación con ella y nos dijo cómo se llevan: “Excelentemente bien, feliz, porque mi hermana se acostumbró a venir a Nueva York para visitarme. Yo he ido poco a Colombia. Veo crecer a mi sobrino, 20 años de distanciamiento ya se borraron, porque no recuerdo qué pasó, y ahora somos grandes hermanos”.

Finalmente, nos habló sobre sus más recientes proyectos. “El próximo 25 de junio lanzaré 2 programas como productor en Unife TV: Un late night show llamado ‘A ver qué sale’. Lo conduzco, (saldrá) todos los jueves a las 10 de la noche. Le doy salida a actores de gran trayectoria y también como una plataforma para nuevos talentos. El otro lo produzco con mi esposa y se llama ‘Cambio de planes’, y está dedicado a las mujeres empoderadas. Se estrena a las 12 del día. Sigo trabajando en algunas cosas para el mercado americano. En México hago cosas muy pequeñas. Estoy muy ocupado”

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¿Qué es el autismo severo?

Es una condición en la cual los niños presentan un coeficiente intelectual menor a 50, no son verbales o no hablan casi nada.



Pueden presentar epilepsia, dificultades de comportamiento y trastornos de movilidad. Algunos síntomas son:



Comportamientos repetitivos y sensibilidad sensorial. Entre los tratamientos para controlarlo destacan antipsicóticos, terapias de análisis conductual, entre otras. Fuente: nexushealthsystems.com



¿Quién es Harry Geithner?

Es el CEO de la casa productora ‘Guethnerland Productions’. Es cofundador y chairman de la Minority Arts & Media Foundation .

de la . Como actor, trabajó en telenovelas y series como ‘Café con aroma de mujer’, ‘Hasta que el dinero nos separe’ y ‘Silvia Pinal, frente a ti’.

Ha trabajado en más de 20 películas, como ‘Encuentro de valientes’ y ‘El magistral’ , entre otras.

, entre otras. Ha dirigido cortometrajes como ‘Para ayer es tarde’ y ‘Focos rojos’.

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