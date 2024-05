Hija de María Celeste Arrarás habría acompañado a su padrastro en la ambulancia tras sufrir un infarto

La conductora María Celeste Arrarás se encuentra de luto, luego de informar que el pasado jueves 2 de mayo falleció su pareja, Raúl Quintero, por un infarto fulminante.

Tras darse a conocer la noticia, varios medios estadounidenses han reportado que el hombre perdió la vida mientras realizaba ejercicio en su casa, según la conductora de televisión, Lili Estefan.

Los conductores lamentaron la muerte de la pareja de María Celeste / Instagram: @ mariacelestearraras

Aseguran que la hija de María Celeste estuvo al lado de su padrastro

Además, también trascendió que Lara, de 23 años, hija de María Celeste, fue quien encontró a su padrastro inconsciente y llamó a emergencias para que fuera atendido.

Según el programa ‘El Gordo y la Flaca’, habría sido la joven quien acompañó a Raúl en la ambulancia, luego de que sufriera un infarto.

“Justo fue su hija Lara la que se montó en la ambulancia… tratando de salvar a quien fue “su padrastro”, pues fue un hombre que quisieron mucho”, dijo Rául de Molina, conductor del programa de espectáculos. Lili Estefan

Por su parte, Rául de Molina, conductor del programa de espectáculos, compartió que María Celeste Arrarás no se encontraba en su casa, sino en Madrid, España, cuando su pareja perdió la vida, ya que al parecer acudió a un torneo de tenis.

Lili Estefan mencionó que la conductora estaba haciendo todo lo posible para conseguir un vuelo para regresar a Estados Unidos.

Hasta el momento, ni María Celeste ni su hija han confirmado esta información, ya que debido a la difícil situación por la que están pasando, se han alejado de las redes sociales.

Mira aquí lo que reveló el programa de espectáculos:

¿Quién es María Celeste Arrarás?

María Celeste Arrarás es una periodista, presentadora de televisión y autora puertorriqueña, reconocida principalmente por su trabajo en el ámbito del periodismo de entretenimiento y noticias.

Ha sido presentadora de programas de noticias como “Primer impacto” de Univision. Además también fue la presentadora del programa ‘Al rojo vivo’, debido a que estado en varios programas ha entrevistado a numerosas figuras importantes en el ámbito latinoamericano y global.

Además, ha escrito varios libros, incluyendo su autobiografía “Selena’s secret: The revealing story behind her tragic death”. Arrarás es una figura destacada en los medios de comunicación hispanos en Estados Unidos y ha ganado varios premios por su trabajo periodístico en ese país.