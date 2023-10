Hija de Rossy Mendoza revela el estado de salud de la vedette: “No saben si volverá a caminar”

Hace un mes Rossy Mendoza sufrió una aparatosa caída en su casa del sur de la CDMX y lamentablemente se fracturó la cadera y le tuvieron que poner una prótesis.

El pasado lunes 2 de octubre te dimos a conocer que la vedette volvió a tener un accidente. Se cayó de la cama y se volvió a fracturar la cadera, ahora del lado izquierdo. Por este motivo, tendrá que ser intervenida quirúrgicamente para que le coloquen una prótesis.

Rossy Mendoza, Arleth Terán, Saúl Maxwell y su hija Silvana estuvieron platicando un par de horas. / Mauro Godoy

Platicamos en exclusiva con su hija Silvana Durán y nos dijo: “Le pedíamos que caminará con nosotros y con ayuda de la andadera y no quería caminar, apenas daba unos pasitos. La semana pasada, yo la encontré caminando como a las seis de la mañana y le dije: ‘que bueno, pero por favor no camines si no estoy yo contigo’. El sábado se cayó dos veces y el domingo una”.

Nos contó cómo fueron las caídas: “Yo me bajo a hacer la comida, el desayuno, lavar las cobijas que hay que estar cambiando todo el tiempo y subo al cuarto y estaba en el piso junto a la cama. La subí como pude. La segunda vez ya había llegado Erika, la persona que nos ayuda... la subimos entre las dos a la cama porque está muy pesada mamá y ella grito y grito, ya sabes”. Silvana Durán

Rossy Mendoza, alcanzó la fama en los 70s y 80s en los centros nocturnos y realizó más de 50 películas. / Wikipedia

Continuó: “El domingo se volvió a caer y cada que se caía yo le decía: ‘por favor ya no te pares, espérate a que yo venga’. Despierto desde las seis de la mañana y estoy entrando cada rato al cuarto a verla, no ha querido comer bien. El lunes vi que amaneció mal y tuve que conseguir una ambulancia. Llegamos al hospital a urgencias y todo fue muy rápido. La prótesis aguantó el golpe muy bien, pero ya se le rompió la cadera que tenía sana y necesita una prótesis”.

Silvana se encuentra desesperada por todo lo que implica esta nueva caída: “Ahorita... estoy buscando cómo financiar la prótesis de mamá, estoy pidiendo ayuda a la ANDA para que se la descuente de su jubilación.

Prosiguió: “Ya habían disminuido los dolores porque la prótesis estaba pegando bien padre, el viernes fue el doctor a quitarle los puntos y la vio muy bien. Le dijo: ‘tienes que comer’, porque ya no quiere comer, le hago lo que le gusta, pero encontraba tirada la comida en el suelo. La enfermera fue hasta el jueves porque ya no pude pagarla, toda mi quincena se me va en ella y ya no caen los donativos”.

María del Rosario Mendoza, mejor conocida como Rossy es una primera vedette de cine, teatro y televisión mexicana.

/ Archivo/ Facebook Rossy Mendoza

Se encuentra devastada ante la situación: “Me preocupa otra vez que es anestesia general porque implica riesgos. Estoy muy angustiada y siento que ya no puedo más porque no sé qué va a pasar si me llegan a correr de mi trabajo ¿qué voy hacer? porque de ahí mantengo a mi mamá. No es que yo repele de ella porque la adoro, pero no ha pasado ni un mes y ya estamos aquí de nuevo con la otra cadera rota, ¿cuándo va a volver a poder caminar mi mamá?, ¿Qué voy a hacer para qué la operen?”.

¿Cómo ayudar a Rossy Mendoza?

Si quieres ayudar a la vedette puedes hacer un donativo a la cuenta 4043 1300 1445 4645 de Scotiabank a nombre de María del Rosario Mendoza Chavez.