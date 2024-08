Hija de Sergio Andrade cuenta cómo se dio cuenta de quién era su padre y habla de Gloria Trevi

Valentina de la Cuesta, hija del controvertido exproductor musical Sergio Andrade y de Karla de la Cuesta, abrió su corazón sobre la difícil relación con su padre y su actitud hacia la figura de Gloria Trevi.

En el pódcast de ‘La Jose’, Valentina contó cómo se enteró de quién era su papá realmente: “Eventualmente tuve que descubrirlo. En cierto momento me vi obligada a saber más. Sí fue como: ‘Güey, la peor cosa de la vida’, y así es como lo supe. Siempre supe que era un papá. Lamentablemente, cuando ya entendí todo ya estaba grande. Tenía 20″.

Valentina de la Cuesta es estrella en redes sociales para no lidiar con la sombra de su padre

A pesar de la sombra que su padre proyecta sobre su vida, Valentina ha encontrado liberación y expresión en las redes sociales, un medio que le permite alcanzar el éxito por sus propios méritos y no saber de los rechazos de la gente por estigmas hacia su papá.

Además, crecer en el mundo de las redes sociales le ha dado confianza en ella misma: “Lo puedo hacer con mi dinero y con la gente que me apoya. No necesito más que mi talento y mis propios recursos que yo misma me he ganado. Y si me han rechazado, no lo sé, y gracias a Dios no tengo que saberlo”., aseguró.

Además, dijo que una vez que descubrió lo que había hecho su padre, tuvo que ir a terapia para sobrellevar emocionalmente todos los aspectos tan fuertes: “Me costó muchos años tomarlo mejor. Tuve que trabajarlo años para poder vivir más tranquila”, señaló y añadió:

María Raquenel habla de Gloria Trevi y Sergio Andrade estuvieron en la cárcel / TVNotas

¿Valentina de la Cuesta conoce a Gloria Trevi?

La hija de Sergio Andrade también habló sobre Gloria Trevi y si la cantante ha tenido un acercamiento con ella, pero lo negó, con lo que dejó ver que tampoco tiene interés en hacerlo. “No, si me la topo un día... espero que eso jamás suceda. No, nunca he tenido contacto con ella”, dijo.

Por último comentó que no quiere seguir hablando de él: “Es algo que no me interesa porque no tiene nada que ver conmigo. ¿Qué vela en el entierro tengo yo con ese señor?” expresó.

