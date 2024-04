Hijo de Julián Figueroa habla con las cenizas de su papá; las tiernas preguntas que le hace

A un año del fallecimiento de Julián Figueroa, su pequeño hijo encontró una forma especial de mantener viva su memoria. Según revelaciones de Imelda Garza-Tuñón, viuda de Julián y madre del niño. El pequeño ha comenzado a “hablar” con las cenizas de su padre, que reposan en la residencia de la familia.

La emotiva revelación la hizo durante una entrevista en el canal de YouTube ‘Escándalo’, donde Imelda compartió que el pequeño se dirige a las cenizas de su papá como si estuviera hablando con él en persona. “¡Hola, papi! ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo?”, son algunas de las preguntas que el niño le hace a su difunto papá, demostrando así su profundo amor y conexión con él a pesar de que ya no está en este plano físico.

Y añadió con la voz entrecortada: “Es como muy natural. Sí, para un niño es todo muy diferente”,

El pequeño se comunica con su papá hablando con sus cenizas / Instagram

Imelda Garza buscará ayuda para su hijo

Sin embargo, esta comunicación con las cenizas también ha generado preocupación en Imelda, quien teme por el momento en que deban retirarlas de la casa. Reconoce que el apego de José Julián hacia la presencia física de su padre podría generarle angustia cuando ya no estén presentes en la casa.

Ante esta preocupación, Imelda considera la posibilidad de buscar ayuda profesional para su hijo, con el fin de que pueda enfrentar este proceso de duelo de la manera más saludable posible.

“No está tomando ninguna terapia porque, gracias a Dios, está muy bien mentalmente. Es un niño que es muy feliz”, aclaró, aunque sí dijo: “Me preocupa cómo pueda reaccionar cuando ya no estén las cenizas ahí, y yo creo que sí voy a necesitar la ayuda de un terapeuta para él por esta parte de que ya no lo va a ver ahí”.

Las cenizas de Julián podrían ya no seguir en la casa / Instagram

Igualmente sabe que desprenderse de las cenizas de Julián Figueroa será un momento difícil para toda la familia, pero es consciente de la importancia de seguir adelante y encontrar la paz interior para todos quienes lo amaron.

“Nosotros, es como si nos hubiéramos quedado con el cuerpo en la casa, no nos quisimos desprender de él, nos quisimos apegar a tener ahí su presencia con nosotros, entonces creo que sí va a hacer algo muy fuerte”, dijo comparando el deshacerse de sus cenizas como una segunda partida. “De cierta manera no seguimos el proceso… como cuando alguien fallece y a los tres días ya lo están enterrando”, agregó.

Por el momento, no hay una fecha definida para trasladar las cenizas a otro lugar, pero Imelda asegura que tomarán esa decisión como familia, cuando llegue el momento adecuado. Mientras tanto, siguen recordando y honrando la memoria de Julián Figueroa, manteniendo viva su presencia en sus corazones y en su hogar.

