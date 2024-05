Hijo de Yahir, Tristán afirma: “Padre, has perdido fuerza, inteligencia emocional y actitud. Te amo”

Mucho se ha comentado que el hijo del cantante Yahir, Tristán, seguía viviendo en la calle y consumiendo dr0g4s. Tristán recibió en exclusiva a TVNotas en el departamento en el que vive junto con su amigo Sergio, con quien compone canciones. Es devoto de la Santa Muerte, y dice que le ayudó a dejar atrás las dr0g4s. Tristán manda un fuerte mensaje a su padre.

“Actualmente, tengo un rollo íntegro y moral. Estoy tranquilo. Se dijo que vivía en las calles y no. Vivo en un departamento. A mi papá le he llamado y me dice: ‘Espero que estés bien’. Vivo con mi amigo Sergio, con quien compongo mis canciones”.

El joven revela que ya dejó los excesos: “Soy un tipo que tiende a deprimirse. Sin embargo, a pesar del miedo, actúo. Dejé las dr0g4s. Llevo un mes sin consumir cristal. Y la piedra, un año, cinco meses. Hay personas que pueden y otras no. No te puedes enfrascar en que te vas a recuperar. Solo vivir un día a la vez. Un día había comprado mucha ‘piedra’. En ese momento sentí que un ángel, o Dios, bajó, me tocó y se me quitó el gusto. Y la Santa Muerte me ha ayudado a no recaer”.

“Uno es Dios. Cristo está en nosotros. Debes creer en ti mismo. En la fuerza espiritual. La incertidumbre ha terminado con millones de personas. Mi ansiedad social inició a mis 19 años. Superé todas estas adicciones, pero no el 4lc0h0l. Algún día me casaré con una chica hermosa en esencia. El físico no me importa”. Tristán

Tristán, hijo de Yahir / Instagram: @TrIzzteh

Tristán habla sobre su nueva creencia

Además de creer en Dios, se encomienda a alguien más: “Soy devoto a la Santa Muerte. La tengo en un altar. No le faltan sus cigarros, incienso y agua. Ella es los cuatro elementos. Le coloco pachuli y flores. Es mi fe la que da poder a mi energía”.

Y añadió: “Dios me permite profesar a la Santa Muerte a través de una oración y de mis sentimientos. Le oro tres padres nuestros. Me siento feliz, completo. A esos que hablaron mal de mí, se les regresará. Yo no ando en la calle. Vivo aquí y tendremos pronto una venta de garaje para sacar dinero”.

Tristán, hijo de Yahir, frente al micrófono / Instagram: @TrIzzteh y @serGIe.boII

Tristán se sincera sobre la relación con sus padres

“No he dejado el alcohol. Tomo una que otra copita. He hablado con mi padre, pero siento decepción, frustración y orgullo. Él tiene frustración porque no pudo lograr conmigo que yo fuera lo que él quería y no supe qué. Somos muy orgullosos. He estado concentrado y él no: ‘Padre, si lees esto, has perdido fuerza, inteligencia emocional y actitud. Te amo con todo mi corazón. Quisiera escribirte una canción y que te pegue. Soy todo un compositor y cantautor’”. Tristán

Tristán asegura que, pese a estar orgulloso de su apellido, no quieres ser como su padre: “A mi padre lo veo limitándome a mí y a él mismo. Necesitamos hablar. He llorado por mi papá todos los días: ‘Entiéndelo Yahir: Yo nunca me voy a colgar de tu nombre, como la gente piensa. Llevo tu apellido con muchísimo amor y orgullo, pero no soy tú’”.

Con su madre habla casi todos los días: “Mi mamá un día me dijo que no me duerma enojado con nadie. Que ore y dé lo máximo de mí y sigo sus consejos”.

“Además, estoy dispuesto a nuevas cosas y vienen muchas sorpresas. A lo que tenga yo que recurrir para estar bien, lo haré. Me duele que recaí varias veces, pero Dios pondrá cosas en mi vida para salvarme. Estoy concentrado en mi música bajo el concepto trap. Mi tema ‘Clásico MKT’ está en todas las plataformas digitales. Voy con todo”, concluyó.

