Horóscopos del 23 al 29 de abril: ¿Qué le depara a Tauro y a todos los signos zodiacales?

Estamos en la etapa final del ciclo de Tauro. Las personas nacidas bajo este signo tienen los pies sobre la tierra. Son prácticos y racionales. Su paciencia es grande, pero tienen un límite y cuando explotan lo hacen en grande. No son rápidos y normalmente no son puntuales.

Además, les toma tiempo analizar y moverse. Son leales, es un privilegio ser su amigo o familiar. Son muy tercos y de ideas fijas. Hedonistas. Buscan lo que les genera placer y seducción.

A continuación, te presentamos el horóscopo semanal para todos los signos del 21 de abril al 21 de mayo de 2024

TAURO: 21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO

Los asuntos familiares y hogareños serán tu prioridad. Resolverlos te dará paz en el alma. Sabes que habrá que ir por nuevas oportunidades que llegarán por personas que aún no conoces. Porque la nueva energía planetaria se está instalando en ti con nuevos paradigmas, gente y circunstancias que tu mente aún no ha imaginado. ¡Prepárate para la entrada de una excelente racha profesional! O bien, ese negocio que traes en mente está por suceder.

ARIES: 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL

Prepararás el terreno con jefes o socios para pedir un aumento de sueldo. O bien, estás sobre un proyecto personal aterrizado y concreto, buscando inversionistas o aliados que se unan a tu sueño. Lo logras hacia finales de mayo. Tendrás el poder y la energía para que tu voz se escuche. Estás en un excelente punto intelectual y creativo. ¡Aprovecha! Gastas mucho. Modera tu economía este mes. Si estás soltero, hace falta hacerle espacio al amor para que suceda. Si estás casado, mejora la relación.

Signo de Aries

LEO: 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO

Has dejado de estar en “modo avión” para volver a estar en “modo disponible”, lo que hace toda una diferencia a nivel energético. Nuevamente estás en la jugada. En la ruleta de la vida burbujeante. Listo para renovarte, ir por las oportunidades, crearlas con tus propias ideas y tus manos. Volver a creer, a tener ganas. ¡Esa es la actitud! Le pondrás más atención a tu aspecto y arreglo. Irás al dentista y al oculista. Pegarás botones y arreglarás tu ropa. Te llega excelente proyecto y mejoras económicas.

Signo zodiacal Leo / TVNotas

GÉMINIS: 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO

Seguramente preparas y mejoras tus proyectos. Ya sea escribiendo y reorganizando, investigando, haciendo campañas de marketing para difundir tus servicios, llevando agenda para comunicarte con las personas o técnicos que puedan llevar a cabo tus objetivos. Aunque vas un poco retrasado en tiempo, lo lograrás, pero tomará más de lo calculado. Será hasta el 26 de este mes cuando sientas que todo vuelve a ir rápido. Hay un nuevo pretendiente interesante.

Gemini zodiac sign, gold glitter, Horoscope Astrology background, Gemini, on dark background / Pixabay

CÁNCER: 22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO

Estás muy activo en tu trabajo actual, pero no dejas de pensar y buscar otras opciones que te dejen más dinero y que sea rápido. Ya no puedes ni quieres esperar más. Habrá que afinar tu puntería y definirte para enfocar el rumbo y atraerlo energéticamente por empatía. Deja de picar un poquito aquí y allá, porque ya viste que no te da resultado. Decídete por lo que realmente quieras y entrégate con toda el alma, preparación, estudio, lenguaje y comunicación aptos de ejecutivo.

Cancer zodiac sign, blue sky, Horoscope Astrology background, Cancer, blue horoscope / Pixabay

VIRGO: 24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE

Estarás pensativo y reflexivo. Sientes que es hora de madurar y dejar ciertas actitudes y hábitos que te impiden lograr tus objetivos. Ayúdate con meditaciones de autohipnosis o guiadas, que abundan en Internet, o pláticas de desarrollo humano, donde sueltes esa máscara infantil que no te deja avanzar. En el momento que te permitas reinventarte, se te abrirán muchísimas nuevas puertas tanto en lo profesional, como en lo económico y lo amoroso. ¡Es el mejor regalo que te puedes dar!

Horóscopo Virgo / TVNotas

LIBRA: 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE

Pondrás más atención en pagar a tiempo tus facturas y bancos, resolver asuntos de hacienda o seguros médicos. Eso te quitará un gran peso de encima y te evitarás recargos. Reflexionarás sobre tus actitudes y rasgos repetitivos automáticos que no te están dejando avanzar y atraer la economía y situación idónea y cómoda que requieres.

El estudio de la metafísica y física cuántica puede hacer maravillas para que atraigas eso que anhelas. Encuentras nuevo círculo de amigos confiables y amorosos.

Signo zodiacal Libra / Pinterest

ESCORPIÓN: 24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE

Llevas muy buen ritmo en el trabajo o proyecto actual y, para tu suerte, tendrás noticias muy fructíferas de otro trabajo que te está esperando y que será muy significativo en tu carrera. Te darás tiempo para ver a los tuyos, convivir con los amigos y estrechar lazos afectivos con la pareja, que ahora está más relajada y dispuesta a recibir tu amor.

Si estás soltero y buscando amorcito, sucede un milagro de cupido. Será en el lugar más insospechado y será maravilloso y duradero.

Pixabay

CAPRICORNIO: 22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO

Estás ocupado creando tu agenda de eventos y proyectos para lo que resta del mes y el siguiente. Haciendo llamadas y escribiendo mails. Cansado y agotado porque, además, hay deudas o vas atrasado en pagos. Algo “no está checando”.

Trabajas demasiado. Haces mil cosas y no te alcanza. Quizás abarcas demasiado y aceptas todo: invitaciones y proyectos, algunos fantasiosos y otros buenos. Afina tu punteria. Escoge bien tus batallas. Ahorra energía y acertarás mucho más.

ACUARIO: 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO

Querras ver a tu familia, hacer un viaje corto a la brevedad para relajarte frente al mar y recobrar la inspiración.

Te llegan proyectos locos a través de amigos que quieren incorporarte a sus filas. Sonará romántico y divertido, pero será fantasioso. Solo perderás el tiempo y puede crearse enemistad o desconfianza.

Retoma tus proyectos personales. Céntrate en ellos. Haz una agenda de acciones por realizar, de la gente que tienes que conectar y da pasos hacia adelante. Habrá suerte.

PISCIS: 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO

Te dedicarás a ajustar tus horarios y rutinas diarias para disciplinarte y que te dé tiempo de hacer ejercicio, preparar dieta y cuidar más tu salud. Querrás llevar mejor control detallado en tus archivos, agenda y notas para estructurar tus planes y no olvidar nada. Vuelves a estar sociable y con ganas de salir a lugares inexplorados, abrir horizontes y renovarte. Mejorarás el aspecto de tu casa. Meterás más plantas y cuadros. Viene un repunte en tu economía porque te enfocarás en ello.

