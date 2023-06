Ime Garza, viuda de Julián Figueroa, recibe ayuda tanatológica a 2 meses de su partida; su hijo ya lo asimiló

Imelda Tuñón compartió con la prensa, que su hijo ya está asimilando la pérdida de su papá

La noche del pasado jueves 15 de junio, se celebró la premiación del Micrófono de oro, estatuilla que la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión entrega a las trayectorias de personalidades del medio del espectáculo, como cantantes, actrices, comunicadores y más.

Fue justo esa noche que Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa reapareció en un evento público tras la terrible perdida de su esposo el pasado 7 de abril. Ante la prensa, la viuda del hijo de Maribel Guardia, compartió cómo ha sido el proceso de asimilar esta ausencia: “estamos yendo con un tanatólogo para poder asimilar todas las cosas. La verdad es que no tengo bien registrados los primeros días. Me acuerdo de días del rosario pero no muy bien. Caí en depresión, subí unos kilos porque comía muy mal, pero vamos ya poco a poco”.

La viuda de Julián también se sinceró sobre sus sentimientos al reaparecer públicamente en un evento sola y dijo, “no me imaginé que fuera a poder seguir adelante después de lo que pasó. La verdad es que en ese momento sentí así como, ‘cancela todo y déjame vivir sola’, o sea, me encerré bastante, pero pues heme otra vez aquí”.

Ime también dijo cómo es la convivencia con Maribel Guardia, con quien sigue viviendo tras el repentino fallecimiento de Julián, “me trata como si fuera su hija y pues eso me hace sentir más cómoda, me hace llevar un duelo más tranquilo”.

Además, compartió que las cenizas seguirán en la casa de Maribel Guardia, donde ella vive junto con su hijo: “sí escuche el plan de que podría llevarse parte de las cenizas a Juliantla, al lado de su padre, pero a mí me gustaría que todas estén en la casa, con nosotros. Todos los días le prendemos una veladora y oramos por él”.

Ime también precisó cómo es que habla con su niño sobre la ausencia de su padre y cómo le explicó su partida, “yo le tengo el libro abierto, que pregunte lo que él quiera, de hecho yo le dije, ‘mi amor, si no entiendes algo, por favor pregúntame, yo te lo explico’. Se lo he explicado de la manera más infantil que he podido, y él gracias a Dios ahorita está muy bien, está estable emocionalmente y pues sigue en su escuela. Por la ausencia de su padre al principio estaba enojado, decía que su papá lo había dejado, le dije que no, le expliqué que la muerte no sucede porque uno quiera, tú no te quieres ir, te vas porque así lo decidió Dios pero que él sigue viviendo en su corazón y que lo está viendo desde el cielo”.

El hijo de Julián Figueroa ha asimilado poco a poco su ausencia / Instagram: @julian_f.f

Sobre las canciones que dejó grabadas Julián junto a Diego Verdaguer (qepd), compartió: “espero y que sí salgan, yo sé que son grandes canciones las que dejó grabadas y espero que salgan porque es un trabajo hermoso”.

Imelda mencionó que poco a poco estará regresando a trabajar, como parte del proceso de superación de la pérdida de su esposo: “vine a presentar un tema, es una canción bien bonita y espero que les guste”.

Además de la joven de 27 años, otras personalidades acudieron a recibir reconocimientos como Olga Mariana y Alex Sirvent, conductores del programa Venga la alegría fin de semana, así como, el comediante Pocholo, la productora del programa Hoy, Andrea Rodríguez junto a Andrea Escalona, la conductora Mayte Carranco y el comediante Memo Ríos.