LCDLFM: Marie Claire habría sido eliminada por grabar durante el funeral de Julián Figueroa

Marie Claire Harp fue la primera eliminada del reality y, antes de irse, expresó su arrepentimiento a la audiencia por haber grabado durante el velorio del hijo de Maribel Guardia.

Marie Claire Harp se sinceró ante la audiencia de La Casa de los Famosos México previo a su eliminación, ya que fue nominada y resultó ser la primera en abandonar el reality el domingo pasado.

Por otra parte, la prometida de José Manuel Figueroa fue tachada de oportunista por haber hecho una grabación desde el funeral de Julián Figueroa, quien falleció el pasado 9 de abril en su casa. Si bien, el velorio fue realizado en total hermetismo, la conductora hizo una transmisión en vivo desde la casa de Maribel Guardia, lo que fue mal visto por la opinión pública.

Días después, Marie Claire ofreció disculpas y declaró que su transmisión no fue con dolo y que se habría tergiversado su grabación, ya que ella solo quiso hacerle un homenaje al hermano de su prometido. Sin embargo, parece ser que ese hecho le habría costado la eliminación de La Casa de los Famosos México.

Marie Claire Harp fue la primera eliminada de La Casa de los Famosos México y en redes no olvidan que grabó durante el velorio de Julián Figueroa. / Instagram: @marieclaireoficial

Marie Claire, arrepentida por grabar desde el funeral del hijo de Maribel Guardia

En una plática con Poncho de Nigris y Bárbara Torres en la terraza de La Casa de los Famosos México, la conductora de Bandamax expresó que ella solo quiso dar a conocer lo que estaba viviendo en el funeral del hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian.

Reveló Marie Claire que le hablaron de otros canales para pedirle fotos desde el funeral: “A mí me llamaron de otros canales para pedirme foto de dentro de la casa de Maribel… Y hubo un momento donde dije, ‘voy a apagar el celular’”, detalló la conductora.

La conductora de Bandamax está arrepentida por haber grabado desde el funeral de Julián Figueroa, se sinceró en el reality. / Instagram: @julian_f.f

La comunicadora revivió las acusaciones en su contra que realizaron otros periodistas y medios de comunicación, no obstante, asegura que “aprendió a aceptar” y a reconocer su error. Sin embargo, admite su arrepentimiento por haber hecho ese enlace:

Internautas opinan que Maribel Guardia es más querida que la novia de José Manuel Figueroa. / Instagram: @maribelguardia

“Yo creo que yo tuve que haberme ido (del funeral). No tuve que hacer enlace, no sabes cómo me arrepiento”, le expresó a Poncho de Nigris, Bárbara Torres y a la audiencia del reality.

Internautas reaccionaron a la eliminación de la conductora y creen que su error “le pasó factura”. / Instagram: @chamonic3

Por su parte, internautas creen que ese hecho le pudo costar la eliminación de La Casa de los Famosos México: “Le costó su salida, demasiado imprudencia y falta de empatía”; “Por eso no voté por ella, jaja, porque recordé eso, de hecho, por eso la conozco”; “Sí, eso la marcó; por el gran cariño hacia Maribel Guardia no se le podía perdonar esa falta de respeto”, son algunos comentarios de internautas.

