Marie Claire se disculpa por grabar durante el funeral de Julián Figueroa: “Me sentí muy mal”

La presentadora, Marie Claire externó que nunca tuvo la intención de ofender a nadie con su transmisión.

Luego de la controversia que ocasionó por hacer una transmisión en vivo durante el funeral de Julián Figueroa, Marie Claire Harp ofrece una disculpa sincera a todos aquellos que se pudieron sentir ofendidos con sus acciones.

En un encuentro con la prensa, la famosa presentadora de Bandamax lamentó que la situación de “tergiversara”, asegurando que sus acciones no fueron para afectar a Maribel Guardia o a sus fanáticos.

“La verdad es que me sentí super mal cuando vi cómo tergiversaron todo. Ustedes saben que no fue con dolo ni con malicia, a los fanáticos de Maribel Guardia que de pronto se sintieron aludidos o se sintieron ofendidos, perdón”, expresó.

Bajo este panorama, aclaró que su transmisión en vivo era parte de un homenaje que se estaba realizando en el programa, ‘Buenas Banda’, para despedir a Julián Figueroa, con quien mantuvo una buena amistad, incluso antes de conocer a su prometido, .

Marie Claire Harp contó que mantenía una buena amistad con Julián Figueroa, incluso desde antes de conocer a su prometido, José Manuel Figueroa. / Facebook: Marie Claire Harp

“Se le hizo un homenaje muy hermoso. Yo conocí a Julián mucho antes que a José Manuel, teníamos una amistad muy bonita y la verdad es que no fue así (con dolo)”, indicó.

A la par de eso, relató que no tuvo ningún problema con Maribel Guardia por su enlace en vivo, detallando que incluso se abrazaron ese día.

Julián Figueroa falleció el pasado 9 de abril, en Jardines del Pedregal, CDMX / Facebook: Julián Figueroa

“Yo me quedo con el abrazo enorme que me regaló Maribel, me dijo que era una lástima que nos hayamos conocido en estas circunstancias. yo me quedo con estar bien con la familia y para mí eso me calma”, sostuvo.

Finalmente, volvió a dejar en claro que su grabación no tenía el objetivo de ofender la memoria de Julián Figueroa: “Fue un enlace sin ningún tipo de dolo, sin ningún tipo (de intención) de llevar la exclusiva, simplemente narré lo que yo estaba sintiendo en ese momento”, concluyó.

¿Por qué Marie Claire fue tan criticada?

Como se mencionó anteriormente, Marie Claire Harp asistió al funeral de Julián Figueroa como acompañante de José Manuel Figueroa, donde realizó un enlace en vivo desde su camioneta, la cual se encontraba a unos metros de distancia de la ceremonia.

Entre las principales críticas, se destaca que la conductora no “respetó” el deseo de privacidad de Maribel Guardia. Cabe resaltar que, en ese momento, solo se permitió el acceso al funeral al circulo más cercano de la familia.

Marie Claire aseguró que Maribel Guardia le dio permiso para grabar a unos metros del funeral de Julián Figueroa. / Archivo TVNotas

¿Cómo respondió Marie Claire Harp?

Tras la ola de señalamiento, Marie Claire comentó que la propia Maribel Guardia le había dado la autorización para grabar e incluso le prepararon un espacio para que hiciera su transmisión.

“Con la autorización de su familia me salí una calle fuera de su casa, y me conecté a mi programa en vivo, que no pude llegar por la congestión de medios que había afuera. A pesar de que su familia me quería habilitar un área en el jardín, preferí salirme de la casa y con todo respeto dar una pequeña crónica de lo que se me permitió hablar”, dijo.