Intentaron secuestrar a conductor de ‘Hoy’

La casa de los famosos México sigue acaparando miradas en esta segunda edición debido a que los 15 participantes han revelado secretos sobre su vida privada e incluso situaciones de peligro que han pasado.

Arath de la Torre, conductor de ‘Hoy’, sorprendió al revelar varios aspectos de su pasado. Hace unos días, Arath confesó que lleva más de siete años sobrio, y aseguró que hubo un momento en que tocó fondo y, por el amor de su familia, dejó todo.

Además, mencionó que, a pesar de que lleva varios años sobrio, sigue acudiendo a Alcohólicos Anónimos, institución que, desde su perspectiva, le salvó la vida.

En una reciente conversación con Karime, Arath de la Torre reveló detalles impactantes sobre su relación con sus vecinos y un traumático evento.

Arath mencionó que no es querido por sus vecinos, ya que cuando envía mensajes en el grupo vecinal de WhatsApp, rara vez recibe respuestas. Solo una vecina suele contestar sus mensajes.

Arath expresó su frustración: “No me quieren mis vecinos. Pongo algo en el chat de los vecinos, solo una..., que la quiero, me contesta”.

Lo que más sorprendió a Karime, exintegrante de Acapulco Shore, fue cuando Arath contó que una vez estuvo a punto de ser secuestrado justo afuera de su hogar y que, a pesar de la gravedad de la situación, ninguno de sus vecinos salió a ayudarlo.

Arath de la Torre

“Me odian tanto, esto es neta. Un día me intentan secuestrar entrando a mi casa. Se me cierra un coche y se me bajan cinco cab... y me quieren secuestrar. Se arma todo un desma... enfrente de mis hijos”.