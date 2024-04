Ivonne Montero responde ¿ya hubo reconciliación con Olivia Collins tras acalorado encontronazo?

A mediados de febrero, la periodista Vicky López dio a conocer que Olivia Collins e Ivonne Montero habían tenido un fuerte altercado en los camerinos del Auditorio Nacional, previo a la función especial de la obra ‘Qué plantón’.

Según la también presentadora, la discusión entre las celebridades escaló al punto de casi atacarse físicamente. Si bien alguien llegó para detener el encontronazo, Olivia se negó a participar en la obra y se retiró del lugar.

Esta información fue confirmada más tarde por ambas celebridades, quienes también han aprovechado para despotricar una contra la otra.

Ivonne y Collins cuentan su versión de la historia

Según Ivonne, todo comenzó en un viaje que hizo junto a Olivia y el resto del elenco de la obra ‘Busco al hombre de mi vida, marido, ya tuve’. Durante el viaje, Collins exigió que la camioneta en la que se transportaban partiera minutos antes, provocando que ella no pudiera abordar a tiempo.

Inconforme con lo ocurrido, mandó un mensaje en el chat grupal con el resto de los integrantes para exponer su molestia. Olivia se habría sentido muy ofendida por sus palabras, lo que originó su “enemistad”

Sobre el conflicto en el Auditorio Nacional, la actriz aseguró en conferencia de prensa: “Se me puso enfrente y me retó a los g0lp3s”.

Por su parte, Olivia dijo que Ivonne fue la que comenzó todo y hasta afirmó que tenía testigos que podían confirmar su versión: “Hay testigos de que ella fue la corriente y la vulgar. No te voy a contar (cómo estuvo el pleito) porque es volver a decir. Que diga lo que quiera”, sostuvo en un encuentro con los medios.

¿Ivonne Montero y Olivia Collins se reconciliaron?

A casi dos meses desde la pelea, Ivonne Montero tuvo otro encuentro con la prensa, en el que se le cuestionó acerca de su relación actual con Olivia y si ya habían podido hacer las paces.

“No nos hemos encontrado nuevamente. Seguramente va a suceder porque va a empezar la gira en Estados Unidos (‘Busco al hombre de mi vida, marido, ya tuve’). Vamos a coincidir. Yo, con todo respeto, la saludaré. Si me quiere contestar el saludo, bien. Si no, no pasa nada” Ivonne Montero

Pese a que está dispuesta a “dejar pasar” lo sucedido y trabajar con ella de “manera profesional”, reiteró que, si vuelve a pasar “algo similar”, Collins sabrá que es una persona que “no se deja”.

“Yo sé lo que soy. Fue lo que dije en su momento: ‘Si tú me haces algo de lo que yo estoy segura quién soy y como soy, te voy a dejar mal parada. No me voy a quedar callada.’ Nunca le levanté la voz. Todo el mundo se dio cuenta”, manifestó.

Ivonne Montero habla lo que le sucedió en el labio

Durante la conversación, también abordó el tema de su labio. Recordemos que, hace poco, la actriz contó que un insecto le picó el labio y por eso se le había hinchado.

En la plática, mencionó que no fue un bicho como ella pensaba, sino que todo fue consecuencia de una reacción alérgica, tras consumir flor de jamaica. Sin embargo, aseguró que estaba muy bien de salud y lamentó las críticas que recibió, principalmente de mujeres, en su momento.

