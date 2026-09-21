J Balvin lanza fuerte mensaje tras su separación de Valentina Ferrer y la felicita por su cumpleaños VIDEO

El pasado 16 de septiembre, Valentina Ferrer hizo oficial su separación del reggaetonero J Balvin, luego de casi 10 años de relación y un hijo en común.

Después del anuncio, el cantante no ha dado una declaración directa sobre el final de su relación. Sin embargo, durante su último concierto en Guadalajara, J Balvin lanzó un mensaje que generó especulaciones entre sus seguidores, debido al reciente anuncio de separación.

Además, el colombiano dedicó un mensaje a la argentina por su cumpleaños. ¿Qué le dijo?

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J Balvin

¿Por qué terminaron J Balvin y Valentina Ferrer?

El pasado 16 de septiembre, Valentina Ferrer confirmó la separación a través de sus redes sociales y explicó que ambos habían decidido tomar caminos separados. Valentina aseguró que se trató de una decisión tomada “desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia”, además de señalar que su prioridad continuará siendo el bienestar de su hijo.

Hasta el momento, ni J Balvin ni Valentina Ferrer han revelado públicamente cuál fue el motivo que los llevó a terminar su relación.

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados. Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia.” Valentina Ferrer

Sin embargo, comenzaron a circular diferentes versiones sobre las posibles razones de la ruptura. Una de ellas fue relacionada con las declaraciones de la influencer Melanie Pavola, quien previamente aseguró haber tenido un encuentro con J Balvin en Nueva York, mientras Valentina estaba embarazada. No obstante, ninguno de los dos ha confirmado que ese haya sido el motivo de la separación.

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Valentina Ferrer anuncia separación / Redes sociales

¿Qué dijo J Balvin durante su último concierto tras separarse de Valentina Ferrer?

El pasado 19 de septiembre, unos días después del anuncio de su separación, J Balvin se presentó en Guadalajara durante un concierto privado para una empresa.

En un momento de la presentación, el colombiano habló sobre la importancia del apoyo mutuo cuando se atraviesan momentos difíciles. Además, reconoció que los seres humanos pueden tropezar y que este tipo de situaciones forman parte de la vida.

Aunque J Balvin no hizo referencia a ninguna situación en específico, sus palabras cobraron relevancia debido al poco tiempo que había pasado desde que se confirmó su separación de Valentina Ferrer. El cantante habló sobre la vulnerabilidad y la importancia de contar con apoyo durante los momentos complicados.

“Quisiera que cada uno de ustedes quiera prender una luz, una luz de buena vibra para muchos de los que necesitamos corazón esta noche, para los que necesitamos fuerza aunque Dios no nos acompañe en el tiempo correcto (...) Que aunque a veces nos tropezamos, podamos nuevamente ver el futuro (...) Recuerden que somos humanos, que estamos en esto.” J Balvin

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¿Qué mensaje le mandó J Balvin a Valentina Ferrer por su cumpleaños?

J Balvin sorprendió al dedicarle un mensaje de cumpleaños a Valentina Ferrer, apenas unos días después de que se confirmara públicamente su separación.

El cantante compartió una serie de fotos de la modelo argentina y aprovechó la publicación para reconocer diferentes aspectos de su personalidad y agradecerle por ser la madre de su hijo.

“Celebro la mujer que eres, tu luz, tu fuerza, tu manera de amar, tu sabiduría y ese corazón que hace más bonita la vida de quienes tienen la fortuna de conocerte. Gracias por regalarme lo más grande en esta vida: Río. Verte ser su mamá es una de las cosas que más admiro de ti.” J Balvin

La publicación ha desatado críticas en redes sociales debido al momento en que decidió compartirla, pues algunos usuarios consideraron poco oportuno que felicitara a la modelo tan poco tiempo después de que ambos confirmaran su separación.

Tras la polémica que generaron sus declaraciones y la separación de la pareja, Melanie Pavola envió un mensaje de solidaridad y apoyo a la modelo argentina.

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